Плохая идея. Почему не следует флиртовать с другими, чтобы вызвать ревность партнера

Исследователи назвали основную причину, почему нам не следует заставлять партнера ревновать, с помощью флирта с другими.

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Порой для повышения самооценки или привнесения "искры" в отношения может возникнуть соблазн пофлиртовать с кем-то на стороне. Может показаться, что такие действия помогут взбодрить отношения, но эксперты считают — лучше отказаться от затеи, пишет Daily Mail.

Группа ученых из Университета Райхмана в Тель-Авиве пришла к выводу, что такое поведение, вероятно, лишь оттолкнет партнера, а вовсе не сблизит вас. В ходе исследования ученые провели три отдельных эксперимента, в которых приняли участие более 500 человек — их работа была направлена на изучение того, как люди реагируют, когда другие проявляют интерес к их нынешнему партнеру.

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Все участники исследования состояли в серьезных отношениях и сталкивались с ситуациями, когда их партнер либо флиртовал, либо нейтрально взаимодействовал с другим человеком. Реципиентов попросили оценить свое сексуальное влечение к партнеру, интерес к попыткам сохранить отношения и интерес к сдерживанию соперников.

Результаты исследования свидетельствуют, что когда другие люди проявляют интерес к партнеру реципиентов, они затем демонстрировали меньший интерес к вложению в отношения, испытывали меньше желания, но в то же время, все больше переживали о том, чтобы помешать потенциальным соперникам.

Исследователи заявили, что когда вы одиноки, внешний интерес к потенциальному партнеру может служить ценным сигналом его желанности. Однако, когда вы находитесь в серьезных отношениях, это внимание может восприниматься как угроза и вызывать защитные реакции. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Sex Research.

Авторы исследования утверждают, что все три эксперимента показали, что люди воспринимают своих партнеров как менее желанных в сексуальном плане, когда их партнеры получают внимание от кого-то другого.

Похоже, что, столкнувшись с соперником, люди в отношениях могут стремиться дистанцироваться от партнера, чтобы избежать возможного удара по самооценке. В целом результаты однозначно указывают на то, что флирт с кем-то посторонним, увы, не повлияет позитивно на отношения людей, а скорее сделает отношения лишь хуже. Хотя желание отпугнуть потенциальных соперников все еще может существовать, оно может быть больше основано на возмездии, чем на подлинных усилиях по поддержанию отношений.

Ученые отмечают, что гнев, вызванный интересом других людей, на самом деле может быть направлен как на соперников, так и на партнера. В результате это может привести к эмоциональному отстранению партнеров, а также конфронтациям.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали четыре качества, которыми он обладает идеальный романтический партнер.

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