Погана ідея. Чому не слід фліртувати з іншими, щоб викликати ревнощі партнера

Дослідники назвали основну причину, чому нам не слід змушувати партнера ревнувати, за допомогою флірту з іншими.

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Часом для підвищення самооцінки або внесення "іскри" у стосунки може виникнути спокуса пофліртувати з кимось на стороні. Може здатися, що такі дії допоможуть підбадьорити стосунки, але експерти вважають — краще відмовитися від такої витівки, пише Daily Mail.

Група вчених з Університету Райхмана в Тель-Авіві дійшла висновку, що така поведінка, ймовірно, лише відштовхне партнера, а зовсім не зблизить вас. Під час дослідження вчені провели три окремі експерименти, в яких взяли участь понад 500 осіб — їхня робота була спрямована на вивчення того, як люди реагують, коли інші виявляють інтерес до їхнього нинішнього партнера.

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Усі учасники дослідження перебували в серйозних стосунках і стикалися з ситуаціями, коли їхній партнер або фліртував, або нейтрально взаємодіяв з іншою людиною. Реципієнтів попросили оцінити свій сексуальний потяг до партнера, інтерес до спроб зберегти стосунки та інтерес до стримування суперників.

Результати дослідження свідчать, що коли інші люди виявляють інтерес до партнера реципієнтів, вони потім демонстрували меншу зацікавленість у вкладенні у стосунки, відчували менше бажання, але водночас дедалі більше переймалися тим, щоб завадити потенційним суперникам.

Дослідники заявили, що коли ви самотні, зовнішній інтерес до потенційного партнера може слугувати цінним сигналом його бажаності. Однак, коли ви перебуваєте в серйозних стосунках, ця увага може сприйматися як загроза і викликати захисні реакції. Результати дослідження були опубліковані в журналі The Journal of Sex Research.

Автори дослідження стверджують, що всі три експерименти показали, що люди сприймають своїх партнерів як менш бажаних у сексуальному плані, коли їхні партнери отримують увагу від когось іншого.

Схоже, що, зіткнувшись із суперником, люди у стосунках можуть прагнути дистанціюватися від партнера, щоб уникнути можливого удару по самооцінці. Загалом результати однозначно вказують на те, що флірт із кимось стороннім, на жаль, не вплине позитивно на стосунки людей, а скоріше зробить стосунки лише гіршими. Хоча бажання відлякати потенційних суперників все ще може існувати, воно може бути більше засноване на відплаті, ніж на справжніх зусиллях із підтримання стосунків.

Учені зазначають, що гнів, викликаний інтересом інших людей, насправді може бути спрямований як на суперників, так і на партнера. У результаті це може призвести до емоційного відсторонення партнерів, а також конфронтацій.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали чотири якості, якими володіє ідеальний романтичний партнер.

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