Британский миллиардер готовится к полету в стратосферу на воздушном шаре, — СМИ

По словам журналистов, герметичная капсула будет использовать возобновляемый водород для плавного подъема на высоту в более 32 километров. Такая высота ранее не достигалась в коммерческих полетах на воздушном шаре.

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Известный британский миллиардер, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон собирается подняться над атмосферой Земли на воздушном шаре. Об этом пишет издание The Independent.

По словам журналистов, он станет одним из трех пилотов первого в мире коммерческого полета на стратосферном шаре.

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Издание пишет, что основатель Virgin Group присоединится к соучредителям компании Джейн Пойнтер и Таберу Маккаллуму в первом полете компании Space Perspective в 2025 году. Герметичная капсула будет использовать возобновляемый водород для плавного подъема на высоту в более 32 километров. Такая высота ранее не достигалась в коммерческих полетах на воздушном шаре.

При этом, как сообщается, в будущих рейсах будет возможность разместить восемь пассажиров, а стоимость билетов составит 125 000 долларов США.

По словам самого Брэнсона, некоторые из самых замечательных событий в его жизни произошли во время экспедиций на воздушном шаре.

"Я страстно люблю приключения и помогаю коллегам-предпринимателям воплощать в жизнь свои бизнес-мечты. С нетерпением жду возможности сдуть пыль со своей старой лицензии на управление воздушными шарами перед великолепными испытательными полетами", — сказал он.

В материале говорится, что Space Perspective — это первая в мире компания, организующая полеты на стратосферных шарах. Представители компании заявили, что на сегодняшний день оформлено более 1800 бронирований.

Сообщается, что успешный беспилотный испытательный полет по той же траектории и высоте, на которой состоятся и будущие рейсы с туристами, состоялся в сентябре. Точная дата полета с Брэнсоном пока не установлена, но компания подтвердила, что он состоится в 2025 году.

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