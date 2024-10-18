Странный цветок использует катапульту для устранения соперника и распространения своей пыльцы (видео)

Ранее ученые полагали, что такое поведение лишь способ распространения своей пыльцы, однако в новом исследовании обнаружили нечто более любопытное.

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Земля является домом для невероятного количества растений и тем из них, что цветут, необходимо, чтобы их пыльца распространилась и достигла другого растения того же вида. Увы, растения не могут перемещаться физически с места на место, чтобы спариваться друг с другом, а потому в этом вопросе они полагаются на ветер и опылителей, пишет New Atlas.

Порой опылители, такие как пчелы, могут прибыть на цветок одного вида (вид А), покрытыми пыльцой другого вида (вид В). В таком случае на теле опылителя остается очень мало места для пыльцы вида А. В результате, даже если в дальнейшем пчела достигнет другого цветка вида А, она, вероятно, в основном будет откладывать бесполезную пыльцу вида В.

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В новом исследовании ученые обнаружили, что некоторые виды растений развили уникальную способность: растение Hypenea macrantha способно сбивать пыльцу конкурирующего растения с тел опылителей. Такое поведение гарантирует виду выживание.

Известно, что растение Hypenea macrantha эндемичное для Бразилии и ранее ученые уже обнаружили, что оно использует придаток, похожий на катапульту, чтобы забрасывать свою пыльцу в клювы прилетающих колибри. Ранее ученые полагали, что этот механизм сосредоточен на главной цели: доставки большого количества пыльцы в клюв птицы. Но в новом исследовании международная группа исследователей обнаружила, что такое поведение, похоже, является чем-то большим.

Под руководством профессора Брюса Андерсона из Университета Стелленбоша в Южной Африке и профессора Винисиуса Бриту из Федерального университета Уберландии в Бразилии исследователи провели серию экспериментов.

Пыльцевые зерна, отмеченные квантовыми точками, флуоресцируют под ультрафиолетовым светом после попадания на клюв колибри Фото: Bruce Anderson/Vinicius Brito

В ходе исследования они нанесли зерна пыльцы с флуоресцентной маткой на клюв черепа колибри, а затем подсчитали количество присутствующих зерен. Затем этот клюв был вставлен в цветок Hypenea macrantha, который отреагировал, сбросив собственную пыльцу на клюв.

После этого ученые вновь сосчитали пыльцевые зерна на клюве и обнаружили, что чем больше зерен Hypenea macrantha было отложено цветком, тем меньше меченых зерен осталось на месте. Исследователи считают, что взрывная сила катапульты цветка служит не только для отложения его собственной пыльцы, но и для удаления пыльцы конкурентов.

По словам Андерсона, когда колибри посещают цветы, там уже слишком мало места для отложения пыльцы. В результате растения развили механизм катапульты, которая позволяет не просто закидывать свою пыльцу в клювы колибри, но также и устранять конкурентов.

Ранее Фокус писал о том, как и когда на Земле появились первые цветы.