Дивна квітка використовує катапульту для усунення суперника та поширення свого пилку (відео)

Раніше вчені вважали, що така поведінка лише спосіб поширення свого пилку, проте в новому дослідженні виявили дещо цікавіше.

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Земля є домівкою для неймовірної кількості рослин і тим з них, що цвітуть, необхідно, щоб їхній пилок поширився і досяг іншої рослини того ж виду. На жаль, рослини не можуть переміщатися фізично з місця на місце, щоб спаровуватися одна з одною, а тому в цьому питанні вони покладаються на вітер і запилювачів, пише New Atlas.

Часом запилювачі, такі як бджоли, можуть прибути на квітку одного виду (вид А), вкритими пилком іншого виду (вид В). У такому разі на тілі запилювача залишається дуже мало місця для пилку виду А. У результаті, навіть якщо надалі бджола досягне іншої квітки виду А, вона, імовірно, здебільшого відкладатиме даремний пилок виду В.

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У новому дослідженні вчені виявили, що деякі види рослин розвинули унікальну здатність: рослина Hypenea macrantha здатна збивати пилок рослини-конкурента з тіл запилювачів. Така поведінка гарантує виду виживання.

Відомо, що рослина Hypenea macrantha ендемічна для Бразилії, і раніше вчені вже виявили, що вона використовує придаток, схожий на катапульту, щоб закидати свій пилок у дзьоби колібрі, які прилітають. Раніше вчені вважали, що цей механізм зосереджений на головній меті: доставлення великої кількості пилку в дзьоб птаха. Але в новому дослідженні міжнародна група дослідників виявила, що така поведінка, схоже, є чимось більшим.

Під керівництвом професора Брюса Андерсона з Університету Стелленбоша в Південній Африці та професора Вінісіуса Бріту з Федерального університету Уберландії в Бразилії дослідники провели серію експериментів.

Пилкові зерна, позначені квантовими точками, флуоресціюють під ультрафіолетовим світлом після потрапляння на дзьоб колібрі Фото: Bruce Anderson/Vinicius Brito

Під час дослідження вони нанесли зерна пилку з флуоресцентною маткою на дзьоб черепа колібрі, а потім підрахували кількість зерен, що були присутні. Потім цей дзьоб був вставлений у квітку Hypenea macrantha, яка відреагувала, скинувши власний пилок на дзьоб.

Після цього вчені знову порахували пилкові зерна на дзьобі та виявили, що чим більше зерен Hypenea macrantha було відкладено квіткою, тим менше мічених зерен залишилося на місці. Дослідники вважають, що вибухова сила катапульти квітки служить не тільки для відкладення її власного пилку, а й для видалення пилку конкурентів.

За словами Андерсона, коли колібрі відвідують квіти, там уже надто мало місця для відкладення пилку. У результаті рослини розвинули механізм катапульти, яка дає змогу не просто закидати свій пилок у дзьоби колібрі, а також і усувати конкурентів.

Раніше Фокус писав про те, як і коли на Землі з'явилися перші квіти.