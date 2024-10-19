Говорить на их языке. Найден простой трюк, который поможет наладить общение с вашей кошкой

Исследователи считают, люди и кошки порой не могут найти общий язык из-за того, что мы просто не говорим на их языке.

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Люди и коты тысячелетиями живут бок о бок. За это время наши питомцы заслужили репутацию злых пушистых гениев и весьма отчужденных компаньонов. Но теперь ученые считают, что это вовсе не так. На самом деле все наши проблемы в общении с кошками сводятся к тому, что мы просто не умеем говорить на их языке, пишет Science Alert.

К счастью для нас, это не так уж просто: ученые считают, что нам необходимо лишь улыбаться. Проблема заключается в том, что нам не стоит улыбаться по-человечески, а нужно делать это по-кошачьи — сужая глаза и медленно моргая.

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По словам психолога из Университета Сассекса Карен МакКомб, здорово понимать, что кошки и люди могут общаться простым способом. Любопытно, что многие владельцы кошек давно подозревали это, а потому крайне волнительно найти доказательство этого.

Все, кто провел какое-то время с кошками, вероятно, замечали их выражение лица с "частично закрытыми глазами", сопровождающееся медленным морганием. Это немного похоже на то, как наши собственные глаза сужаются, когда мы улыбаемся. Ученые заметили, что кошки, как правило, демонстрируют такое поведение, когда они расслаблены и довольны.

В ходе исследования группа психологов разработала два эксперимента, чтобы проверить эту теорию. В первом эксперименте владельцы животных медленно моргали 21 кошке из 14 разных домов. После того как кошка устроилась и почувствовала себя комфортно в одном месте в их домашней обстановке, владельцам было поручено сесть на расстоянии около 1 метра и медленно моргать, когда кошка смотрела на них. Взаимодействия кошек и людей были записаны на видео, а затем сравнивались с тем, как кошки моргают, когда не взаимодействуют с людьми. Результаты свидетельствуют о том, что кошки с большей вероятностью медленно моргают, глядя на своих людей, после того, как владельцы смотрели на них и медленно моргали.

Во втором эксперименте участие приняли 24 кошки из 8 разных домов. На этот раз моргали не хозяева, а исследователи, которые ранее не контактировали с кошкой. Взаимодействие людей и кошек также было записано на видео.

Исследователи выполнили тот же процесс медленного моргания, что и в первом эксперименте, добавив протянутую руку к кошке. И они обнаружили, что кошки не только с большей вероятностью моргали в ответ, но и с большей вероятностью приближались к руке человека после того, как человек моргал.

В результате ученые пришли к выводу, что такое поведение позволяет кошкам и людям общаться. Более того, команда считает, что подобные взаимодействия с питомцем, вероятно, помогут наладить с ним дружбу и лучше понять поведение своего любимца.

Отметим, что собаки быть гораздо более восторженно демонстративными, чем кошки. Впрочем, для владельцев кошек это едва ли станет новостью.

Ранее Фокус писал о том, что кошки – это жидкость, и они сами знают об этом: эксперимент подтвердил теорию.