Говорити їхньою мовою. Знайдено простий трюк, який допоможе налагодити спілкування з вашою кішкою

Дослідники вважають, люди й кішки часом не можуть знайти спільну мову через те, що ми просто не говоримо їхньою мовою.

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Люди й коти тисячоліттями живуть пліч-о-пліч. За цей час наші вихованці заслужили репутацію злих пухнастих геніїв і вельми відчужених компаньйонів. Але тепер учені вважають, що це зовсім не так. Насправді всі наші проблеми у спілкуванні з кішками зводяться до того, що ми просто не вміємо говорити їхньою мовою, пише Science Alert.

На щастя для нас, це не так уже й просто: вчені вважають, що нам необхідно лише посміхатися. Проблема полягає в тому, що нам не варто посміхатися по-людськи, а потрібно робити це по-котячому — звужуючи очі та повільно моргаючи.

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За словами психологині з Університету Сассексу Карен МакКомб, здорово розуміти, що кішки та люди можуть спілкуватися простим способом. Цікаво, що багато власників кішок давно підозрювали це, а тому вкрай зворушливо знайти доказ цього.

Усі, хто провів якийсь час із кішками, ймовірно, помічали їхній вираз обличчя з "частково заплющеними очима", що супроводжується повільним кліпанням. Це трохи схоже на те, як наші власні очі звужуються, коли ми посміхаємося. Вчені помітили, що кішки, як правило, демонструють таку поведінку, коли вони розслаблені та задоволені.

Під час дослідження група психологів розробила два експерименти, щоб перевірити цю теорію. У першому експерименті власники тварин повільно моргали 21 кішці з 14 різних будинків. Після того як кішка влаштувалася і відчула себе комфортно в одному місці за звичних обставин, власникам було доручено сісти на відстані близько 1 метра і повільно моргати, коли кішка дивилася на них. Взаємодії кішок і людей було записано на відео, а потім порівнювали з тим, як кішки моргають, коли не взаємодіють з людьми. Результати свідчать про те, що кішки з більшою ймовірністю повільно моргають, дивлячись на своїх людей, після того, як власники дивилися на них і повільно моргали.

У другому експерименті участь взяли 24 кішки з 8 різних будинків. Цього разу моргали не господарі, а дослідники, які раніше не контактували з кішкою. Взаємодію людей і кішок також було записано на відео.

Дослідники виконали той самий процес повільного моргання, що і в першому експерименті, додавши простягнуту руку до кішки. І вони виявили, що кішки не тільки з більшою ймовірністю кліпали у відповідь, а й з більшою ймовірністю наближалися до руки людини після того, як людина кліпала.

У результаті вчені дійшли висновку, що така поведінка дає змогу кішкам і людям спілкуватися. Ба більше, команда вважає, що подібні взаємодії з вихованцем, імовірно, допоможуть налагодити з ним дружбу і краще зрозуміти поведінку свого улюбленця.

Зазначимо, що собаки можуть бути набагато більш захоплено демонстративними, ніж кішки. Утім, для власників котів це навряд чи стане новиною.

Раніше Фокус писав про те, що кішки — це рідина, і вони самі знають про це: експеримент підтвердив теорію.