Вино и пепел: археологи были ошеломлены, открыв древнеримскую погребальную урну

Стеклянная урна возрастом 2000 лет была первоначально обнаружена пять лет назад в Кармоне, Андалусия.

Related video

Археологи нашли погребальную урну с вином пять лет назад. Стеклянный сосуд возрастом 2000 лет был обнаружен в историческом городе Кармона, в испанской Андалусии. Ученые сообщили, что нашли жидкость внутри урны, которая, как подтвердили тесты, является вином. Это вино, датируемое четвертым веком, является одним из старейших когда-либо найденных. Содержимое урны отражает гендерное разделение в погребальных обрядах римского общества, сообщает The Express.

Хуан Мануэль Роман, муниципальный археолог Кармоны, сказал: "Сначала мы были очень удивлены, что в одной из урн сохранилась жидкость". Однако сюрпризы на этом не закончились, и вместе с золотым кольцом в вине также были кремированные кости мужчины. Это дало больше информации о погребальных ритуалах римского периода в Испании. Исследователи считают, что это не совпадение, что в вине были найдены именно останки мужчины, поскольку древние римляне запрещали женщинам пить вино, считая его "мужским напитком".

Вино в погребальной урне Фото: Journal of Archaeological Science

В другой урне из гробницы были останки женщины, но никаких следов вина. Вместо этого в ней находились три янтарных драгоценности, флакон духов с запахом пачули и остатки шелковой ткани. Эти артефакты были помещены в гробницу в соответствии с римскими верованиями о том, что понадобится покойному для путешествия в загробную жизнь. Они верили, что предметы, взятые с собой после смерти, могут быть использованы ими после смерти.

Обычно считается, что римские похороны состояли из пяти этапов, но прямых описаний ритуала нет. Пять частей состояли из процессии, кремации и захоронения, панегирика, пира и поминовения. Римляне считали очень важным проведение надлежащих церемоний и точного захоронения, чтобы избежать появления злого духа из подземного мира.

Напомним, археологи в Болгарии также сделали уникальное открытие. В Варне они обнаружили римскую статую, которая, как полагают, датируется II-III веком нашей эры. Варна, когда-то известная как Одесос, была древнегреческой колонией, расположенной на черноморском побережье Болгарии. Во времена римского господства Одесос процветал, став центром активной деятельности и получив славу благодаря своим грандиозным общественным баням, или термам. Во время строительных работ рабочие выкопали прекрасно сохранившуюся статую знатного римлянина.

Также мы рассказывали о военном сооружении римского периода, которое обнаружили турецкие археологи. Оно датируется правлением Констанция II.