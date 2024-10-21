Вино та попіл: археологи були приголомшені, відкривши давньоримську похоронну урну

Скляну урну віком 2000 років виявили п'ять років тому в Кармоні, Андалусія.

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Археологи знайшли похоронну урну з вином п'ять років тому. Скляну посудину віком 2000 років було виявлено в історичному місті Кармона, в іспанській Андалусії. Вчені повідомили, що знайшли рідину всередині урни, яка, як підтвердили тести, є вином. Це вино, датоване четвертим століттям, є одним із найстаріших коли-небудь знайдених. Вміст урни відображає гендерний поділ у похоронних обрядах римського суспільства, повідомляє The Express.

Хуан Мануель Роман, муніципальний археолог Кармони, сказав: "Спочатку ми були дуже здивовані, що в одній з урн збереглася рідина". Однак сюрпризи на цьому не закінчилися і разом із золотою каблучкою у вині також були кремовані кістки чоловіка. Це дало більше інформації про поховальні ритуали римського періоду в Іспанії. Дослідники вважають, що це не збіг, що у вині було знайдено саме рештки чоловіка, оскільки стародавні римляни забороняли жінкам пити вино, вважаючи його "чоловічим напоєм".

Вино в похоронній урні Фото: Journal of Archaeological Science

В іншій урні з гробниці були рештки жінки, але жодних слідів вина. Натомість у ній були три бурштинові коштовності, флакон парфумів із запахом пачулі та залишки шовкової тканини. Ці артефакти були поміщені в гробницю відповідно до римських вірувань про те, що знадобиться покійному для подорожі в потойбічне життя. Вони вірили, що предмети, взяті з собою після смерті, можуть бути використані ними.

Зазвичай вважається, що римський похорон складався з п'яти етапів, але прямих описів ритуалу немає. П'ять частин складалися з процесії, кремації та поховання, панегірика, бенкету та поминання. Римляни вважали дуже важливим проведення належних церемоній і точного поховання, щоб уникнути появи злого духа з підземного світу.

Нагадаємо, археологи в Болгарії також зробили унікальне відкриття. У Варні вони виявили римську статую, яка, як вважають, датується II-III століттям нашої ери. Варна, колись відома як Одесос, була давньогрецькою колонією, розташованою на чорноморському узбережжі Болгарії. За часів римського панування Одесос процвітав, ставши центром активної діяльності та здобувши славу завдяки своїм грандіозним громадським лазням, або термам. Під час будівельних робіт робітники викопали прекрасно збережену статую знатного римлянина.

Також ми розповідали про військову споруду римського періоду, яку виявили турецькі археологи. Вона датується правлінням Констанція II.