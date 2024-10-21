Ученые подтвердили: четырехдневная рабочая неделя положительно влияет на работников — исследование

По результатам пилотного проекта, опрошенные работники сообщили о значительном улучшении психического и физического здоровья, а также указали на снижение уровня стресса и симптомов выгорания.

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Переход на четырехдневную рабочую неделю позволяет улучшить благополучие работников и оставляет производительность труда на текущем уровне или даже увеличивает ее. Об этом говорится в результатах исследования немецкого Университета Мюнстера под руководством профессора Юлии Бакманн и доктора Феликса Хоха.

Как указано в выводах ученых, университет провел оценку пилотного проекта, в котором приняли участие более 40 компаний из разных отраслей немецкой экономики, количество работников которых колебалась от 10 до 250 человек. По данным исследования, переход на четырехдневную рабочую неделю улучшил оценку удовлетворенности жизни среди сотрудников компании, которая прежде всего касается увеличения количества свободного времени.

В отчете отмечается, что до начала эксперимента 64% работников заявили о намерении проводить больше времени с семьей. После появления дополнительного выходного дня, количество таких сотрудников сократилось до 50%.

Кроме того, все опрошенные работники сообщили о значительном улучшении психического и физического здоровья, в частности указали на снижение уровня стресса и симптомов выгорания. Проведенные замеры уровня физической активности и продолжительности сна подтвердили этот тренд.

В тексте ученых говорится, что несмотря на сокращение рабочего времени, производительность труда не претерпела изменений. Более 60% работников заявили, что они смогли оптимизировать процесс, уменьшить количество факторов отвлечения, а также отметили существенное снижение числа совещаний, которые мешали улучшению рабочих процессов.

Ученые убеждены, что результаты исследования свидетельствуют о потенциале четырехдневной рабочей недели как практики, которая может стать реальной в долгосрочной перспективе. 70% организаций заявили о намерении продолжить эксперимент или внедрить новую систему, а ряд стран и международных компаний заинтересовались серьезными результатами немецкой научной команды.

Напомним, Фокус сообщал, что в Германии проведут эксперимент с 4-дневной рабочей неделей. Немецкие работодатели сомневаются, что 4-дневная рабочая неделя подойдет для небольших предприятий. Однако в Британии участникам эксперимента так понравился новый график, что они не хотели возвращаться к старому.

Также мы ранее писали о том, что четырехдневная рабочая неделя делает людей счастливее и продуктивнее. Ученые подвели итоги шестимесячного испытания и пришли к выводу, что четырехдневная рабочая неделя имеет неоспоримые преимущества.