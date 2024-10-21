Вчені підтвердили: чотириденний робочий тиждень позитивно впливає на працівників — дослідження

За результатами пілотного проєкту, опитані працівники повідомили про значне покращення психічного і фізичного здоров’я, а також вказали на зниження рівня стресу і симптомів вигорання.

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Перехід на чотириденний робочий тиждень дозволяє покращити благополуччя працівників і залишає продуктивність праці на поточному рівні або навіть збільшує її. Про це йдеться в результатах дослідження німецького Університету Мюнстера під керівництвом професорки Юлії Бакманн та доктора Фелікса Хоха.

Як зазначено в висновках науковців, університет провів оцінку пілотного проєкту, в якому взяли участь понад 40 компаній з різних галузей німецької економіки, кількість працівників яких коливалася від 10 до 250 осіб. За даними дослідження, перехід на чотириденний робочий тиждень покращив оцінку задоволеності життя серед співробітників компанії, яка насамперед стосується збільшення кількості вільного часу.

У звіті зазначається, що до початку експерименту 64% працівників заявили про намір проводити більше часу з сім'єю. Після появи додаткового вихідного дня, кількість таких співробітників скоротилася до 50%.

Крім того, всі опитані працівники повідомили про значне покращення психічного і фізичного здоров’я, зокрема вказали на зниження рівня стресу і симптомів вигорання. Проведені заміри рівня фізичної активності та тривалості сну підтвердили цей тренд.

У тексті науковців йдеться, що попри скорочення робочого часу, продуктивність праці не зазнала змін. Більш як 60% працівників заявили, що вони змогли оптимізувати процесу, зменшити кількість факторів відволікання, а також зазначили суттєве зниження числа нарад, які заважали покращенню робочих процесів.

Вчені переконані, що результати дослідження свідчать про потенціал чотириденного робочого тижня як практики, яка може стати реальною у довготривалій перспективі. 70% організацій заявили про намір продовжити експеримент чи впровадити нову систему, а низка країн і міжнародних компаній зацікавилася серйозними результатами німецької наукової команди.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що в Німеччині проведуть експеримент із 4-денним робочим тижнем. Німецькі працедавці сумніваються, що 4-денний робочий тиждень підійде для невеликих підприємств. Проте у Британії учасникам експерименту так сподобався новий графік, що вони не хотіли вертатися до старого.

Також ми раніше писали про те, що чотириденний робочий тиждень робить людей щасливішими та продуктивнішими. Вчені підбили підсумки шестимісячного випробування і дійшли висновку, що чотириденний робочий тиждень має незаперечні переваги.