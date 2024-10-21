Самый редкий камень на Земле. Что сложнее найти на планете: алмазы или изумруды

Исследователи рассказали, что сложнее обнаружить на планете из двух из самых драгоценных камней Земли.

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История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время она стала домом для невероятного количества жизни. Но недра планеты также полны руды, металлов и множества других материалов, среди которых есть и драгоценные камни. Одними из наиболее редких камней на планете считаются алмазы и изумруды, но какие встречаются реже всего? Ученые ответили на этот вопрос, пишет Live Science.

С точки зрения общего числа известных месторождений на планете, изумруды встречаются реже. Обзор 2019 года показывает, что на планете существует 49 месторождений изумрудов. Для сравнения, ученые считают, что на Земле в общей сложности существует около 1000 горных образований, содержащих алмазы. В то же время, согласно обзору 2022 года, на планете сегодня всего 82 действующих алмазных рудника.

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В то же время ученые отмечают, что сложно сравнить количество алмазов с другими драгоценными камнями, поскольку эта отрасль в современном мире весьма развита. Алмазы производятся международными горнодобывающими компаниями со сложными структурами ценообразования для удовлетворения мирового спроса. Например, данные Natural Resources Canada показывают, что ежегодно в мире добывается от 100 до 150 миллионов карат, или около 22-33 тонн алмазов.

Для сравнения, что почти 10 лет назад, в 2015 году в основных странах-производителях, таких, как Колумбия, Эфиопия, Замбия, Мадагаскар и Бразилия, было добыто 7-10 тонн изумрудов. Впрочем, исследователи отмечает, что отслеживание производства драгоценных камней в мире, кроме алмазов, весьма сложная задача. Дело в том, что рудники разбросаны по всему миру, камни добываются небольшими компаниями, а потому полагаться на отчетность не приходится.

По словам старшего научного сотрудника Геммологического института Америки Эвана Смита, алмазы и изумруды образуются в ходе сложных геологических процессов. В обоих случаях потребуется уникальный набор геологических обстоятельств, чтобы все сложилось правильно.

Например, "путь" алмазов начинается глубоко в мантии планеты: они образуются на глубине от 150 до 200 км под землей, что делает их самыми глубоко залегающими драгоценными камнями на Земле. Известно, что алмазы образуются как монокристаллы углерода и ученые полагают, что это происходит, когда изменение давления или температуры или какая-то другая химическая реакция охлаждает жидкую породу в мантии.

Далее алмазы должны преодолеть сотни километр недр планеты, чтобы в конце концов люди могли их найти — например, это происходит во время редкого извержения вулкана, известное как кимберлит. На своем пути кимберлит может пройти через область, где образуются алмазы, в результате чего они будут подняты на поверхность.

По словам Смита, на самом деле алмазы достаточно равномерно распределены в кимберлитовых образованиях, а потому их достаточно легко добывать в больших объемах. Достаточно вырыть большую яму, взорвать ее, а затем переработать, чтобы обнаружить алмазы. Увы, ничего подобного не выйдет с изумрудами.

Изумруды, по словам ученых, образуются лишь в более сложных геологических образованиях, которые более подходят для мелкомасштабной добычи и извлечения вручную. По сути, изумруд — зеленая версия минерала берилла, получившая свой цвет из-за добавления хрома и ванадия, или одного из них. Любопытно, что бериллий в основном концентрируется в магматических породах континентальной коры, тогда как хром и ванадий — лишь в ее верхней части. Таким образом, необходимо событие, которое позволило бы двум этим средам встретиться.

Хотя геологические условия, в которых образуются и алмазы, и изумруды, являются особыми, бесспорно, изумруды встречаются реже с точки зрения того, по крайней мере, там, где их могут извлечь люди.

Ранее Фокус писал о том, что алмазы могут помочь избежать глобальной катастрофы на Земле.