Найрідкісніший камінь на Землі. Що складніше знайти на планеті: алмази чи смарагди

Дослідники розповіли, що найскладніше виявити на планеті з двох із найдорогоцінніших каменів Землі.

Related video

Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час вона стала домівкою для неймовірної кількості життя. Але надра планети також сповнені руди, металів і безлічі інших матеріалів, серед яких є і дорогоцінні камені. Одними з найрідкісніших каменів на планеті вважаються алмази й смарагди, але які трапляються найрідше? Вчені відповіли на це запитання, пише Live Science.

З погляду загальної кількості відомих родовищ на планеті, смарагди зустрічаються рідше. Огляд 2019 року показує, що на планеті існує 49 родовищ смарагдів. Для порівняння, вчені вважають, що на Землі загалом існує близько 1000 гірських утворень, що містять алмази. Водночас згідно з оглядом 2022 року, на планеті сьогодні всього 82 алмазні копальні, що діють.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Водночас науковці зазначають, що складно порівняти кількість алмазів з іншими дорогоцінними каменями, оскільки ця галузь у сучасному світі вельми розвинена. Алмази виробляються міжнародними гірничодобувними компаніями зі складними структурами ціноутворення для задоволення світового попиту. Наприклад, дані Natural Resources Canada показують, що щорічно у світі видобувають від 100 до 150 мільйонів каратів, або близько 22-33 тонн алмазів.

Для порівняння, що майже 10 років тому, у 2015 році в основних країнах-виробниках, таких, як Колумбія, Ефіопія, Замбія, Мадагаскар і Бразилія, було видобуто 7-10 тонн смарагдів. Утім, дослідники зазначають, що відстеження виробництва дорогоцінних каменів у світі, окрім алмазів, вельми складне завдання. Річ у тім, що рудники розкидані по всьому світу, каміння видобувають невеликі компанії, а тому покладатися на звітність не доводиться.

За словами старшого наукового співробітника Гемологічного інституту Америки Евана Сміта, алмази та смарагди утворюються під час складних геологічних процесів. В обох випадках потрібен унікальний набір геологічних обставин, щоб все склалося правильно.

Наприклад, "шлях" алмазів починається глибоко в мантії планети: вони утворюються на глибині від 150 до 200 км під землею, що робить їх найглибше залягають дорогоцінними каменями на Землі. Відомо, що алмази утворюються як монокристали вуглецю, і вчені вважають, що це відбувається, коли зміна тиску або температури чи якась інша хімічна реакція охолоджує рідку породу в мантії.

Далі алмази повинні подолати сотні кілометрів надр планети, щоб врешті-решт люди могли їх знайти — наприклад, це відбувається під час рідкісного виверження вулкана, відоме як кімберліт. На своєму шляху кімберліт може пройти через область, де утворюються алмази, внаслідок чого вони будуть підняті на поверхню.

За словами Сміта, насправді алмази досить рівномірно розподілені в кімберлітових утвореннях, а тому їх досить легко добувати у великих обсягах. Досить вирити велику яму, підірвати її, а потім переробити, щоб виявити алмази. На жаль, нічого подібного не вийде зі смарагдами.

Смарагди, за словами вчених, утворюються лише в складніших геологічних утвореннях, які більше підходять для дрібномасштабного видобутку і вилучення вручну. По суті, смарагд — зелена версія мінералу берилу, що отримала свій колір через додавання хрому і ванадію, або одного з них. Цікаво, що берилій в основному концентрується в магматичних породах континентальної кори, тоді як хром і ванадій — лише в її верхній частині. Таким чином, необхідна подія, яка дозволила б двом цим середовищам зустрітися.

Хоча геологічні умови, в яких утворюються та алмази, і смарагди, є особливими, безперечно, смарагди трапляються рідше з погляду того, що принаймні там, де їх можуть витягти люди.

Раніше Фокус писав про те, що алмази можуть допомогти уникнути глобальної катастрофи на Землі.