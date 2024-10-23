Космические гонки продолжаются: "секретный боевой самолет" США выполнит уникальный маневр

Официально X-37B предназначен для научных исследований, однако его маневренность и выносливость могут способствовать его использованию в качестве военной платформы для отслеживания других космических объектов.

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Космический аппарат США X-37B, который ранее назвали "секретным космическим боевым самолетом", готовится к выполнению нового маневра, что может увеличить его и без того впечатляющую продолжительность работы. Об этом пишет американский обозреватель Дэвид Экс для The Telegraph.

Этот 8,8-метровый беспилотный аппарат, созданный компанией Boeing для Космических сил США, планирует совершить маневр аэрогальмирования. Это технология, которая использует трение атмосферы Земли для изменения орбиты. Обычно для подобных маневров применяют двигатели, но они требуют топлива, которого на орбитальных аппаратах ограниченное количество. Аэрогашение позволяет сохранять маневренность аппарата, не расходуя топливо.

Космические силы США не сообщили, когда X-37B выполнит маневр, но уточнили, что после его завершения шаттл продолжит свою миссию. Она началась 29 декабря прошлого года.

Это уже седьмая миссия X-37B, во время которой аппарат тестирует новые технологии и выполняет научные эксперименты. Предыдущая миссия длилась 908 дней, и этот аппарат постоянно увеличивает свой срок работы на орбите, начиная с 224 дней в 2010 году.

Хотя официально X-37B предназначен для научных исследований, его маневренность и выносливость могут позволить ему использоваться как военная платформа для отслеживания других космических объектов. Он способен не только менять орбиты, но и проводить обзор или наблюдение за другими спутниками.

Другие страны, такие как Россия и Китай, также разрабатывают космические инспекционные аппараты. Однако американский X-37B превосходит их по выносливости, поскольку российские и китайские аппараты имеют значительно более короткий срок службы.

Это дает США существенные преимущества в космической сфере, позволяя им контролировать ключевую территорию — космос.

Напомним, 18 апреля Космические силы США провели испытания "Удаленного модульного терминала", который предназначен для противокосмической радиоэлектронной борьбы. С помощью этой разработки можно глушить сигнал вражеских спутников.

Китай завершил подготовку к первому запуску в космос ракеты-носителя "Чанчжэн-8А". Она должна помочь Пекину создать на орбите группировку из тысяч спутников.