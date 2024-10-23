Космічні перегони тривають: "секретний бойовий літак" США виконає унікальний маневр

Офіційно X-37B призначений для наукових досліджень, однак його маневровість і витривалість можуть сприяти його використанню як військової платформи для відстеження інших космічних об'єктів.

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Космічний апарат США X-37B, який раніше назвали "секретним космічним бойовим літаком", готується до виконання нового маневру, що може збільшити його й без того вражаючу тривалість роботи. Про це пише американський оглядач Девід Екс для The Telegraph.

Цей 8,8-метровий безпілотний апарат, створений компанією Boeing для Космічних сил США, планує здійснити маневр аерогальмування. Це технологія, яка використовує тертя атмосфери Землі для зміни орбіти. Зазвичай для подібних маневрів застосовують двигуни, але вони потребують палива, якого на орбітальних апаратах обмежена кількість. Аерогальмування дозволяє зберігати маневровість апарата, не витрачаючи паливо.

Космічні сили США не повідомили, коли X-37B виконає маневр, але уточнили, що після його завершення шатл продовжить свою місію. Вона розпочалася 29 грудня минулого року.

Це вже сьома місія X-37B, під час якої апарат тестує нові технології та виконує наукові експерименти. Попередня місія тривала 908 днів, і цей апарат постійно збільшує свій термін роботи на орбіті, починаючи з 224 днів у 2010 році.

Хоча офіційно X-37B призначений для наукових досліджень, його маневровість і витривалість можуть дозволити йому використовуватися як військова платформа для відстеження інших космічних об'єктів. Він здатний не лише змінювати орбіти, але й проводити огляд або спостереження за іншими супутниками.

Інші країни, такі як Росія і Китай, також розробляють космічні інспекційні апарати. Однак американський X-37B перевершує їх за витривалістю, оскільки російські та китайські апарати мають значно коротший термін служби.

Це надає США суттєві переваги в космічній сфері, дозволяючи їм контролювати ключову територію — космос.

Нагадаємо, 18 квітня Космічні сили США провели випробування "Віддаленого модульного термінала", що призначений для протикосмічної радіоелектронної боротьби. За допомогою цієї розробки можна глушити сигнал ворожих супутників.

Китай завершив підготовку до першого запуску в космос ракети-носія "Чанчжен-8А". Вона має допомогти Пекіну створити на орбіті угруповання з тисяч супутників.