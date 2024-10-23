Убийца мегаполисов древности: ученые узнали, что на самом деле уничтожало целые города тысячи лет назад

Древние города, такие как Чаталхеюк, имели одну общую особенность: их обычно покидали неизвестно почему. Недавно ученые обнаружили вероятную причину такой внезапной гибели поселений.

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Изучая историю ранних европейских фермеров, можно обнаружить интересную закономерность: большие, густонаселенные поселения возникали, но потом приходили в упадок. Ученые объясняют это изменением климата и перенаселением, однако недавние исследования указывают на другой фактор, пишет Live Science.

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Исследователи считают, что близость к животным, вероятно, привела к распространению зоонозных болезней. Это в свою очередь могло привести к тому, что жители покидали густонаселенные районы, пока люди не нашли способ защититься от вспышек заболеваний. Недавнее исследование изучало планирование более поздних поселений, чтобы понять, как они взаимодействовали с передачей болезней.

Чаталхеюк, расположенное на территории современной Турции, считается старейшей фермерской деревней в мире Фото: Wikimedia Commons

Чаталхеюк, расположенный на территории современной Турции, считается старейшей фермерской деревней в мире, основанной более 9000 лет назад. Тысячи жителей жили в глинобитных домах, которые стояли так плотно, что жители входили в них через крышу.

Исследователи считают, что основные занятия жителей Чаталхеюка включали выпас скота, выращивание ячменя и изготовление сыра. Несмотря на отсутствие потрясений, примерно в 6000 году до н. э. Чаталхеюк по непонятным причинам покинули, а жители рассеялись по меньшим общинам по всему региону.

Археологические данные свидетельствуют о том, что человеческие кости и кости крупного рогатого скота перемешаны в местах захоронений, что указывает на тесный контакт между людьми и животными. Древняя ДНК указывает на случаи туберкулеза в этой местности уже в 8500 году до нашей эры, и сальмонеллы — в 4500 году до нашей эры. Эти болезни, усиленные скоплением людей в Чаталхоюке, могли представлять серьезную угрозу для жителей города и в конечном итоге привести к его упадку.

Около 4000 года до н. э. снова появляется большое городское население, особенно в поселениях Трипольской культуры к западу от Черного моря. Эти мегапоселения, расположенные на территории современной Украины, были домом для тысяч людей.

Однако, в отличие от плотно застроенного Чаталхеюка, трипольские поселения имели дома, расположенные концентрическими кругами, с кварталами, организованными вокруг общественных зданий. Такое расположение, возможно, непреднамеренно ограничивало распространение болезней, обеспечивая естественную форму социального дистанцирования задолго до того, как это стало понятным с научной точки зрения.

Чтобы проверить эту теорию, исследователи провели симуляции на основе планирования трипольских поселений, предполагая, что ранние болезни распространялись через пищу, например, молоко или мясо. Они обнаружили, что нечастые контакты между соседями могли значительно уменьшить вспышки болезней, что свидетельствует о том, что планирование этих поселений помогало их населению выживать.

Несмотря на свой успех, эти мегапоселения со временем также были покинуты, возможно, из-за новых болезней, таких как чума, которая появилась около 3000 года до нашей эры. К тому времени другие крупные города развивались в таких регионах, как Месопотамия, Египет, долина Инда и Китай. В отличие от более ранних поселений, эти города имели развитые системы управления продовольствием и санитарией, включая зернохранилища и водопроводы, что, вероятно, помогло смягчить воздействие болезней.

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