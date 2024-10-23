Уродливая болезнь из XVIII века вернулась снова: ее не могли искоренить более 200 лет

Ученые по всему миру фиксируют рост случаев заболевания, которое ассоциировалось с древними мореплавателями.

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В современном мире поднимает свою уродливую голову пищевое заболевание, которое раньше ассоциировалось с древними мореплавателями, пишет Gizmodo.

Ученые из США и других стран мира предупреждают о росте случаев цинги, среди особо уязвимых групп населения, а также детей с сенсорными проблемами, пожилых людей.

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Причиной развития цинги является тяжелый и хронический дефицит витамина С. Для организма человека необходим витамин С, чтобы поддерживать самые разные функции, а также для иммунитета и восстановления поврежденных тканей. У больных цингой часто наблюдает поражение крови, подвижность и выпадение зубов, внутренние кровотечения и в конечном итоге, летальный исход.

Несмотря на то, что в середине 1700-х годов шотландский врач Джеймс Линд доказал, что цитрусовые с высоким содержанием витамина С могут предотвращать и лечить цинга, болезнь не могли искоренить до ХХ века.

Благодаря работе Линда цинга крайне редко встречалась в современном мире. Но недавние исследования показывают, что случаи цинги снова начали расти, так что эта проблема возвращает свою актуальность.

В недавнем исследовании были проанализированы данные о общенациональных педиатрических госпитализаций в США. Анализ показал, что уровень случаев цинги у детей вырос более чем в три раза в период с 2016-го по 2020 год.

В начале октября в Канаде был зарегистрирован случай цинги у 65-летней женщины. Несколько же дней назад группа исследователей из Австралии задокументировала другой случай цинги у мужчины среднего возраста после бариатрической операции.

"Частота диагностирования цинги среди детей в США растет", — говорит старший автор исследования из Бостонской детской больницы и Гарвардской медицинской школы Грант Хог.

Тем не менее исследователи считают, что цинга все еще будет редким заболеванием в обозримом будущем. Дело в том, что несмотря на низкий уровень витамина С, требуется в среднем 2-3 месяца постоянного дефицита, чтобы болезнь по-настоящему проявилась.

В группу риска ученые отнесли людей, которые борются с алкогольной зависимостью, людей с патологическим ожирением, пожилых людей и тех, кто живет в бедности.

Австралийские исследователи подчеркнули, что отсутствие продовольственной безопасности может быть основным фактором риск цинги.

К счастью, современная медицина в силах быстро справиться с заболеванием. Даже самые тяжелые симптомы цинги исчезают после того, как организм начинает регулярно получать высокие дозы витамина С.

Для того, чтобы диагностировать нехватку витамина С проводится анализ крови. Более важной проблемой является понимание того, когда назначать подобные тесты. Авторы исследования говорят, что врачи должны помнить, что цинга все еще существует, и быть готовыми искать ее, особенно у людей с повышенным риском.

Напомним, многие болезни из минувших веков все еще "ходят" среди нас, несмотря на то, что о них все забыли.