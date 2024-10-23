Потворна хвороба з XVIII століття повернулася знову: її не могли викорінити понад 200 років

Науковці по всьому світу фіксують зростання випадків захворювання, яке асоціювалося з давніми мореплавцями.

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У сучасному світі підіймає свою потворну голову харчове захворювання, яке раніше асоціювалося з давніми мореплавцями, пише Gizmodo.

Науковці зі США та інших країн світу попереджають про зростання випадків цинги, серед особливо вразливих груп населення, а також дітей із сенсорними проблемами, літніх людей.

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Причиною розвитку цинги є важкий і хронічний дефіцит вітаміну С. Для організму людини необхідний вітамін С, щоб підтримувати найрізноманітніші функції, а також для імунітету та відновлення пошкоджених тканин. У хворих на цингу часто спостерігається ураження крові, рухливість і випадання зубів, внутрішні кровотечі та, зрештою, летальний результат.

Попри те, що в середині 1700-х років шотландський лікар Джеймс Лінд довів, що цитрусові з високим вмістом вітаміну С можуть запобігати та лікувати цингу, хворобу не могли викорінити до ХХ століття.

Завдяки роботі Лінда цинга вкрай рідко зустрічалася в сучасному світі. Але недавні дослідження показують, що випадки цинги знову почали зростати, тож ця проблема повертає свою актуальність.

У нещодавньому дослідженні було проаналізовано дані про загальнонаціональні педіатричні госпіталізації в США. Аналіз показав, що рівень випадків цинги у дітей зріс більш ніж утричі в період із 2016-го до 2020 року.

На початку жовтня в Канаді було зареєстровано випадок цинги у 65-річної жінки. Кілька ж днів тому група дослідників з Австралії задокументувала інший випадок цинги у чоловіка середнього віку після баріатричної операції.

"Частота діагностування цинги серед дітей у США зростає", — каже старший автор дослідження з Бостонської дитячої лікарні та Гарвардської медичної школи Грант Хог.

Проте дослідники вважають, що цинга все ще буде рідкісним захворюванням у найближчому майбутньому. Річ у тім, що, попри низький рівень вітаміну С, потрібно в середньому 2-3 місяці постійного дефіциту, щоб хвороба по-справжньому проявилася.

До групи ризику вчені зарахували людей, які борються з алкогольною залежністю, людей із патологічним ожирінням, людей похилого віку і тих, хто живе в бідності.

Австралійські дослідники наголосили, що відсутність продовольчої безпеки може бути основним фактором ризику цинги.

На щастя, сучасна медицина в силах швидко впоратися із захворюванням. Навіть найважчі симптоми цинги зникають після того, як організм починає регулярно отримувати високі дози вітаміну С.

Для того, щоб діагностувати нестачу вітаміну С, проводять аналіз крові. Більш важливою проблемою є розуміння того, коли призначати подібні тести. Автори дослідження кажуть, що лікарі повинні пам'ятати, що цинга все ще трапляється, і бути готовими шукати її, особливо в людей із підвищеним ризиком.

Нагадаємо, багато хвороб із минулих століть усе ще "ходять" серед нас, попри те, що про них усі забули.