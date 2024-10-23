Капсула времени: 52-летние образцы почвы раскрыли историю столкновений с Луной (фото)

Ученые смогли прояснить ситуацию с падением астероидов на спутник Земли и то, как они повлияли на формирование ее поверхности.

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В 1972 году астронавты миссии "Аполлон-16" доставили на Землю образцы лунной почвы, что дало возможность в течение многих лет изучения образцов составить представление о древнем прошлом Луны. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Meteoritics & Planetary Science, изучили особенный тип лунных образцов — реголитовые брекчии. Эти горные породы образовались, когда лунная пыль была сплавлена ​​ударами астероидов. Ученые говорят, что изучение истории бомбардировки Луны астероидами в далеком прошлом может помочь понять условия ранней Солнечной системы, которые сделали такими, какие они есть сейчас, и Луну, и Землю, пишет Interesting Engineering.

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Поверхность Луны формировалась в результате бесчисленных столкновений астероидов с нашим спутником на протяжении миллиардов лет. Эти удары оставили свой след на лунном реголите. В 1972 году астронавты "Аполлон-16" собрали образцы лунной почвы в районе древнего кратера Декарт.

Район посадки "Аполлона-16" на Луне отмечен белой стрелкой Фото: NASA

Авторы нового исследования использовали современную масс-спектрометрию для изучения газов, которые содержаться в мелких образцах реголитовой брекчии. Это позволило определить, сколько времени образцы находились на поверхности Луны и помогло получить более четкое представление об истории ударных событий.

Ученые получили представление о процессах, которые сформировали поверхность Луны за последние два миллиарда лет, включая воздействие астероидов и влияние солнечного ветра.

По словам ученых, пока образцы находились на поверхности Луны в качестве реголита, они подвергались воздействию различного количества солнечного ветра, то есть заряженных частиц Солнца. Благородные газы накапливались на поверхности Луны с из-за воздействия солнечного ветра.

Астронавт Джон Янг рядом с посадочным модулем на Луне Фото: NASA

Прошлые исследования образцов помогли разделить их появление в виде брекчий после ударов астероидов на два периода: 3,8–2,4 млрд лет назад и 2,5 – 1,7 млрд лет назад. Новый анализ показал более широкий диапазон возрастов образцов, что позволяет предположить, что данный регион на Луне подвергся различным внешним воздействиям.

Ученые выяснили, что некоторые образцы подвергались воздействию солнечного ветра в течение длительного периода, в то время как другие были вынесены на поверхность более поздними событиями. Например, некоторые образцы были созданы гораздо позже, чем другие.

По словам ученых, исследование впервые доказывает, что реголитовые брекчии имеют сою собственную историю формирования. В сочетании с анализом древних и молодых горных пород, доставленных астронавтами "Аполлон-16" теперь можно построить гораздо более полную картину истории этой части Луны в ранней Солнечной системе, когда более сильные удары астероидов по лунной поверхности в первый миллиард лет ее существования сменились менее интенсивными периодами ударных событий примерно два миллиарда лет назад.

Как уже писал Фокус, раскрыт секрет странных особенностей безвоздушных миров Солнечной системы. Результаты исследования имеют большое значение для определения наличия воды под поверхностью, казалось бы, полностью сухих миров.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили рекордное гамма-излучение, которое выходит из центра нашей галактики, что предполагает существование там самых экстремальных явлений в космосе.