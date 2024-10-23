Капсула часу: 52-річні зразки ґрунту розкрили історію зіткнень із Місяцем (фото)

Учені змогли прояснити ситуацію з падінням астероїдів на супутник Землі і те, як вони вплинули на формування її поверхні.

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1972 року астронавти місії "Аполлон-16" доставили на Землю зразки місячного ґрунту, що дало змогу протягом багатьох років вивчення зразків скласти уявлення про давнє минуле Місяця. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Meteoritics & Planetary Science, вивчили особливий тип місячних зразків — реголітові брекчії. Ці гірські породи утворилися, коли місячний пил був сплавлений ударами астероїдів. Учені кажуть, що вивчення історії бомбардування Місяця астероїдами в далекому минулому може допомогти зрозуміти умови ранньої Сонячної системи, які зробили такими, якими вони є зараз, і Місяць, і Землю, пише Interesting Engineering.

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Поверхня Місяця формувалася внаслідок незліченних зіткнень астероїдів з нашим супутником протягом мільярдів років. Ці удари залишили свій слід на місячному реголіті. У 1972 році астронавти "Аполлон-16" зібрали зразки місячного ґрунту в районі стародавнього кратера Декарт.

Район посадки "Аполлона-16" на Місяці позначений білою стрілкою Фото: NASA

Автори нового дослідження використовували сучасну мас-спектрометрію для вивчення газів, які містяться в дрібних зразках реголітової брекчії. Це дало змогу визначити, скільки часу зразки перебували на поверхні Місяця, і допомогло отримати чіткіше уявлення про історію ударних подій.

Вчені отримали уявлення про процеси, які сформували поверхню Місяця за останні два мільярди років, включно з впливом астероїдів і впливом сонячного вітру.

За словами вчених, поки зразки перебували на поверхні Місяця як реголіт, вони піддавалися впливу різної кількості сонячного вітру, тобто заряджених частинок Сонця. Благородні гази накопичувалися на поверхні Місяця через вплив сонячного вітру.

Астронавт Джон Янг поруч із посадковим модулем на Місяці Фото: NASA

Минулі дослідження зразків допомогли розділити їхню появу у вигляді брекчій після ударів астероїдів на два періоди: 3,8-2,4 млрд років тому і 2,5-1,7 млрд років тому. Новий аналіз показав ширший діапазон вікових груп зразків, що дає змогу припустити, що цей регіон на Місяці зазнав різних зовнішніх впливів.

Вчені з'ясували, що деякі зразки піддавалися впливу сонячного вітру протягом тривалого періоду, в той час як інші були винесені на поверхню пізнішими подіями. Наприклад, деякі зразки були створені набагато пізніше, ніж інші.

За словами вчених, дослідження вперше доводить, що реголітові брекчії мають сою власну історію формування. У поєднанні з аналізом стародавніх і молодих гірських порід, доставлених астронавтами "Аполлон-16", тепер можна побудувати набагато повнішу картину історії цієї частини Місяця в ранній Сонячній системі, коли сильніші удари астероїдів по місячній поверхні в перший мільярд років її існування змінилися менш інтенсивними періодами ударних подій приблизно два мільярди років тому.

Як уже писав Фокус, розкрито секрет дивних особливостей безповітряних світів Сонячної системи. Результати дослідження мають велике значення для визначення наявності води під поверхнею, здавалося б, повністю сухих світів.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили рекордне гамма-випромінювання, яке виходить із центру нашої галактики, що припускає наявність там найекстремальніших явищ у космосі.