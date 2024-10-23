Отвратительный результат. Названо количество людей, не моющих руки после посещения туалета

Исследователи обнаружили, что шокирующее количество людей забывают мыть руки перед едой и после посещения уборной — это может быть опасно.

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С самого детства родители приучают нас гигиене, рассказывая, почему так важно хорошо мыть руки с мылом по возвращении с улицы, после посещения уборной и перед едой. Однако новый опрос, проведенный учеными показал шокирующие результаты: огромное количество людей забывают вымыть руки после туалета и перед едой, пишет Daily Mail.

Опрос был проведен исследователями из Австралийского совета по безопасности пищевых продуктов. В общей сложности в нем приняли участие 1229 человек в возрасте 18 лет и старше, которых расспросили о том, как они моют руки.

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Результаты указывают на то, что 19% респондентов не всегда моют руки после посещения человека. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был на 2% меньше нынешнего. В то же время 42% опрошенных признались, что не всегда моют руки перед тем, как коснуться еды. Отметим, что этот показатель в сравнении с прошлым годом вырос на 8%.

По словам старшего научного сотрудника Университета Западной Австралии, доктора Кристин Карсон, такие результаты выглядят тревожно, так как могут привести к распространению бактерий, причем некоторые из них могут оказаться смертельными. Эксперт отмечает, что человек не обязательно может заболеть сам, но он увеличивает распространение бактерий, что повышает риск заражения и заболевания других людей, в том числе это касается особенно уязвимых групп, а именно:

люди с ослабленной иммунной системой;

пожилые люди;

люди, проходящие лечение различных форм рака.

Отметим, что во время пандемии коронавируса исследователи наблюдали улучшение показателей мытья рук по всему миру, но теперь, похоже, люди вновь возвращаются к старым привычкам. Авторы исследования также отмечают, что результаты также указывают на различия между полами и возрастами:

мужчины реже, чем женщины, моют руки после туалета и перед тем, как прикоснуться к еде;

молодые руки мою руки значительно хуже, чем старшее поколение.

По словам доктора Карсон, всего 69% людей в возрасте до 34 лет сообщили что всегда моют руки после посещения уборной, среди старшего поколения эта привычка есть у 86% людей. Эксперты отмечают, что моча и фекалии содержат миллионы микробов, в особенности последние, в которых содержится более 100 миллиардов микробов на грамм.

Когда люди пользуются туалетом и касаются поверхностей в ванной, они подхватывают микробы. Пропуская этап мытья рук, мы буквально забираем все эти микробы с собой, оставляя их на каждой поверхности, к которой они прикасаются впоследствии.

Авторы исследования отмечают, что они не рассматривали причины такого поведения людей, но подозревают, что они различаются в зависимости от обстоятельств. Например, предыдущее исследование, проведенное среди школьников в Индии, показало, что в большинстве случаев руки не мыли по таким причинам:

низкое "восприятие угрозы";

невозможность увидеть микробы собственными глазами;

отсутствие мытья рук среди друзей.

Ученые считают, что эти причины, вероятно, применимы и к другим возрастным группам, но потребуются дополнительные исследования, чтобы выяснить это.

Как правильно мыть руки

Намочите руки и намыльте, хорошо потрите друг об друга не менее 20 секунд, чтобы образовалась хорошая пена. Не забудьте помыть между пальцами и под ногтями. Тщательно промойте руки под проточной водой. Высушите руки чистым полотенцем. Если проточной воды нет, используйте спиртосодержащий гель для рук.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.