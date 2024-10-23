Огидний результат. Названо кількість людей, які не миють рук після відвідування туалету

Дослідники виявили, що тривожна кількість людей забувають мити руки перед їжею і після відвідування вбиральні — це може бути небезпечно.

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Із самого дитинства батьки привчають нас до гігієни, розповідаючи, чому так важливо добре мити руки з милом після повернення з вулиці, після відвідування вбиральні та перед їжею. Однак нове опитування, проведене вченими, показало тривожні результати: величезна кількість людей забувають вимити руки після туалету і перед їжею, пише Daily Mail.

Опитування провели дослідники з Австралійської ради з безпеки харчових продуктів. Загалом у ньому взяли участь 1229 осіб віком 18 років і старше, яких розпитали про те, як вони миють руки.

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Результати вказують на те, що 19% респондентів не завжди миють руки після відвідування людини. Для порівняння, минулого року цей показник був на 2% меншим за нинішній. Водночас 42% опитаних зізналися, що не завжди миють руки перед тим, як торкнутися їжі. Зазначимо, що цей показник порівняно з минулим роком зріс на 8%.

За словами старшого наукового співробітника Університету Західної Австралії, доктора Крістін Карсон, такі результати видаються тривожними, оскільки можуть призвести до поширення бактерій, причому деякі з них можуть виявитися смертельними. Експерт зазначає, що людина не обов'язково може захворіти сама, але вона збільшує поширення бактерій, що підвищує ризик зараження і захворювання інших людей, зокрема це стосується особливо вразливих груп, а саме:

люди з ослабленою імунною системою;

літні люди;

люди, які проходять лікування різних форм раку.

Зазначимо, що під час пандемії коронавірусу дослідники спостерігали поліпшення показників миття рук по всьому світу, але тепер, схоже, люди знову повертаються до старих звичок. Автори дослідження також зазначають, що результати також вказують на відмінності між статями та віком:

чоловіки рідше, ніж жінки, миють руки після туалету і перед тим, як доторкнутися до їжі;

молоді руки миють руки значно гірше, ніж старше покоління.

За словами доктора Карсон, лише 69% людей віком до 34 років повідомили, що завжди миють руки після відвідування вбиральні, серед старшого покоління ця звичка є у 86% людей. Експерти зазначають, що сеча і фекалії містять мільйони мікробів, особливо останні, в яких міститься понад 100 мільярдів мікробів на грам.

Коли люди користуються туалетом і торкаються поверхонь у ванній, вони підхоплюють мікроби. Пропускаючи етап миття рук, ми буквально забираємо всі ці мікроби з собою, залишаючи їх на кожній поверхні, до якої вони торкаються згодом.

Автори дослідження зазначають, що вони не розглядали причини такої поведінки людей, але підозрюють, що вони різняться залежно від обставин. Наприклад, попереднє дослідження, проведене серед школярів в Індії, показало, що в більшості випадків руки не мили з таких причин:

низьке "сприйняття загрози";

неможливість побачити мікроби на власні очі;

відсутність миття рук серед друзів.

Вчені вважають, що ці причини, ймовірно, застосовні й до інших вікових груп, але будуть потрібні додаткові дослідження, щоб з'ясувати це.

Як правильно мити руки

Намочіть руки та намильте, добре потріть одна об одну не менше 20 секунд, щоб утворилася хороша піна. Не забудьте помити між пальцями та під нігтями. Ретельно промийте руки під проточною водою. Висушіть руки чистим рушником. Якщо проточної води немає, використовуйте спиртовмісний гель для рук.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.