Что-то внутри Земли разрывает Африку на части: чем на самом деле вызван Великий раскол (видео)

Годами ученые твердят, что один из континентов планеты буквально в данный момент раскалывается на части.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и как бы нам не казалось, вовсе не является стабильной. На самом деле мы живем на "вершине сложной сети кусочков головоломки". Из-за горячего и вязкого центра Земли, кусочки этой головоломки постоянно смещаются, вызывая землетрясения, возводя горы и разрывая континенты на части, пишет IFLScience.

Именно это сейчас и происходит с Африкой. Несмотря на то, что континент буквально разрывает на части, человечеству, вероятно, не следует переживать об этом. Этот сейсмический раскол происходит чрезвычайно медленно, а потому не факт, что люди как вид проживут достаточно долго, чтобы увидеть это.

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Исследователи предполагают, что Великий раскол, похоже, займет десятки миллионов лет, прежде чем мы увидим кардинально другой мир. В то же время изменения, как считают ученые, могут быть весьма значительными.

Трещина, как известно, связана с Восточно-Африканской рифтовой системой (EARS) — крупнейшим разломом в мире, простирающимся вниз на тысячи километров через несколько стран Африки, в том числе:

Эфиопия;

Кения;

Демократическая Республика Конго;

Уганда;

Руанда;

Бурунди;

Замбия;

Танзания;

Малави;

Мозамбик.

Когда трещина расширится, она отделит меньшую Сомалийскую плиту от большей Нубийской плиты в рамках медленного процесса, который, как считают ученые длится уже около 25 миллионов лет.

В 2018 году трещина в Кенийской рифтовой долине наделала шума, однако ученые полагают, что она, похоже, имеет мало общего с геологическим будущим всего континента. Некоторые эксперты считают, что трещина была вызвана эрозией почвы, в вовсе не глубокими геологическими процессами. Впрочем, ее расположение остается весьма интригующим.

Так или иначе, ученые уверены, что процесс раскола Африки гарантированно будет медленным и постепенным, а не внезапным. Когда Великий раскол в конце концов произойдет, огромное море разделит две плиты.

С точки зрения истории человечества как вида, такие геологические изменения будут весьма заметными, однако в разрезе истории Земли — незначительными. С момента своего формирования Земля не единожды меняла внешний вид, то собирая, то разделяя континенты.

Ранее Фокус писал о том, когда на самом деле в Солнечной системе появилась наша Земля.