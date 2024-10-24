Щось усередині Землі розриває Африку на частини: чим насправді викликаний Великий розкол (відео)

Роками вчені твердять, що один із континентів планети буквально в цей момент розколюється на частини.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і як би нам не здавалося, зовсім не є стабільною. Насправді ми живемо на "вершині складної мережі шматочків головоломки". Через гарячий і в'язкий центр Землі, шматочки цієї головоломки постійно зміщуються, спричиняючи землетруси, зводячи гори та розриваючи континенти на частини, пише IFLScience.

Саме це зараз і відбувається з Африкою. Попри те, що континент буквально розриває на частини, людству, ймовірно, не слід переживати про це. Цей сейсмічний розкол відбувається надзвичайно повільно, а тому не факт, що люди як вид проживуть достатньо довго, щоб побачити це.

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Дослідники припускають, що Великий розкол, схоже, займе десятки мільйонів років, перш ніж ми побачимо кардинально інший світ. Водночас зміни, як вважають учені, можуть бути досить значними.

Тріщина, як відомо, пов'язана зі Східноафриканською рифтовою системою (EARS) — найбільшим розломом у світі, що тягнеться вниз на тисячі кілометрів через кілька країн Африки, зокрема:

Ефіопія;

Кенія;

Демократична Республіка Конго;

Уганда;

Руанда;

Бурунді;

Замбія;

Танзанія;

Малаві;

Мозамбік.

Коли тріщина розшириться, вона відокремить меншу Сомалійську плиту від більшої Нубійської плити в рамках повільного процесу, який, як вважають вчені, триває вже близько 25 мільйонів років.

У 2018 році тріщина в Кенійській рифтовій долині наробила галасу, проте вчені вважають, що вона, схоже, має мало спільного з геологічним майбутнім усього континенту. Деякі експерти вважають, що тріщина була викликана ерозією ґрунту, а зовсім не глибокими геологічними процесами. Втім, її розташування залишається вельми цікавим.

Так чи інакше, вчені впевнені, що процес розколу Африки гарантовано буде повільним і поступовим, а не раптовим. Коли Великий розкол врешті-решт відбудеться, величезне море розділить дві плити.

З погляду історії людства як виду, такі геологічні зміни будуть вельми помітними, проте в розрізі історії Землі — незначними. З моменту свого формування Земля неодноразово змінювала зовнішній вигляд, то збираючи, то розділяючи континенти.

Раніше Фокус писав про те, коли насправді в Сонячній системі з'явилася наша Земля.