Защита белых медведей в Арктике ослабла: животных все чаще атакуют опасные вирусы и бактерии (фото)

Исследователи обнаружили, что потепление в Арктике сделало белых медведей более уязвимыми перед заболеваниями, к которым ранее они были менее склонны.

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Ученые то и дело твердят о климатическом кризисе, который навис над планетой, обрушив на мир невероятные волны жары и засухи. Несмотря на то, что ученые не зафиксировали какого-либо "скачка" глобального потепления за последние десятилетия, наша планета нагревается и это влияет на все вокруг, пишет BBC.

Новое исследование показывает, что по мере потепления Арктики, нагревающейся быстрее других регионов Земли, белые медведи сталкиваются с растущим риском заражения вирусами, бактериями и паразитами, к которым были менее склонны еще 30 лет назад.

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В новом исследовании биологи собрали образцы крови медведей в Чукотском море. Образцы были собраны в период с 1987 по 1994, а затем в период с 2008 по 2017. Команда обнаружила, что значительно больше недавних образцов крови содержали химические сигналы о том, что медведи были инфицированы одним из пяти вирусов, бактерий или паразитов.

Ученые собрали образцы крови белых медведей в Арктике Фото: USGS

По словам биолога дикой природы, доктора Карин Роде из геологической службы США, все еще сложно определить, как именно это отобразилось на физическом здоровье животных, но это показывает, что в арктической экосистеме происходят изменения.

Отметим, что в общей сложности было протестировано шесть различных патогенов — вирусы, бактерии или паразиты, связанные с наземными животными, однако также были зарегистрированы у морских животных, в том числе и тех, на которых охотятся белые медведи.

По словам доктора Роде, их с коллегами исследование охватывает три десятилетия, за которые произошло существенное таяние льда, а также расширился ареал популяции,изучаемой учеными. В результате у них появилась уникальная возможность проверить, изменилось ли воздействие, в особенности некоторых патогенов, в ответ на потепление Арктики.

В условиях потепления в Арктике белые медведи проводят больше времени на суше Фото: USGS

Обнаружены пять патогенов, как в совокупности называются возбудители болезней, которые стали более распространенными у белых медведей, а именно:

два паразита, вызывающие токсоплазмоз и неоспороз;

два типа бактерий, вызывающих кроличью лихорадку и бруцеллез;

вирус, вызывающий собачью чуму.

Доктор Роде также отмечает, что белые медведи в целом довольно устойчивы к болезням. В то же время ученые все еще не знают, как уязвимость к патогенам повлияет на физическое здоровье животных, но считают, что это, как минимум, подчеркивает, что ситуация в Арктике меняется.

В США белые медведи классифицируются как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Ученые считают, что наибольшей угрозой для их будущего является продолжающаяся потеря среды обитания морского льда, используемую как платформу, с которой набрасываются на свою морскую добычу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, когда на Земле появились белые медведи.