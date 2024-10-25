Защита белых медведей в Арктике ослабла: животных все чаще атакуют опасные вирусы и бактерии (фото)
Исследователи обнаружили, что потепление в Арктике сделало белых медведей более уязвимыми перед заболеваниями, к которым ранее они были менее склонны.
Ученые то и дело твердят о климатическом кризисе, который навис над планетой, обрушив на мир невероятные волны жары и засухи. Несмотря на то, что ученые не зафиксировали какого-либо "скачка" глобального потепления за последние десятилетия, наша планета нагревается и это влияет на все вокруг, пишет BBC.
Новое исследование показывает, что по мере потепления Арктики, нагревающейся быстрее других регионов Земли, белые медведи сталкиваются с растущим риском заражения вирусами, бактериями и паразитами, к которым были менее склонны еще 30 лет назад.
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В новом исследовании биологи собрали образцы крови медведей в Чукотском море. Образцы были собраны в период с 1987 по 1994, а затем в период с 2008 по 2017. Команда обнаружила, что значительно больше недавних образцов крови содержали химические сигналы о том, что медведи были инфицированы одним из пяти вирусов, бактерий или паразитов.
По словам биолога дикой природы, доктора Карин Роде из геологической службы США, все еще сложно определить, как именно это отобразилось на физическом здоровье животных, но это показывает, что в арктической экосистеме происходят изменения.
Отметим, что в общей сложности было протестировано шесть различных патогенов — вирусы, бактерии или паразиты, связанные с наземными животными, однако также были зарегистрированы у морских животных, в том числе и тех, на которых охотятся белые медведи.
По словам доктора Роде, их с коллегами исследование охватывает три десятилетия, за которые произошло существенное таяние льда, а также расширился ареал популяции,изучаемой учеными. В результате у них появилась уникальная возможность проверить, изменилось ли воздействие, в особенности некоторых патогенов, в ответ на потепление Арктики.
Обнаружены пять патогенов, как в совокупности называются возбудители болезней, которые стали более распространенными у белых медведей, а именно:
- два паразита, вызывающие токсоплазмоз и неоспороз;
- два типа бактерий, вызывающих кроличью лихорадку и бруцеллез;
- вирус, вызывающий собачью чуму.
Доктор Роде также отмечает, что белые медведи в целом довольно устойчивы к болезням. В то же время ученые все еще не знают, как уязвимость к патогенам повлияет на физическое здоровье животных, но считают, что это, как минимум, подчеркивает, что ситуация в Арктике меняется.
В США белые медведи классифицируются как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Ученые считают, что наибольшей угрозой для их будущего является продолжающаяся потеря среды обитания морского льда, используемую как платформу, с которой набрасываются на свою морскую добычу.
Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, когда на Земле появились белые медведи.