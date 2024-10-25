Захист білих ведмедів в Арктиці ослаб: тварин дедалі частіше атакують небезпечні віруси та бактерії (фото)

Дослідники виявили, що потепління в Арктиці зробило білих ведмедів більш уразливими перед захворюваннями, до яких раніше вони були менш схильні.

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Вчені раз у раз твердять про кліматичну кризу, яка нависла над планетою, обрушивши на світ неймовірні хвилі спеки та посухи. Попри те, що вчені не зафіксували будь-якого "стрибка" глобального потепління за останні десятиліття, наша планета нагрівається і це впливає на все навколо, пише BBC.

Нове дослідження показує, що в міру потепління Арктики, яка нагрівається швидше за інші регіони Землі, білі ведмеді стикаються з вищим ризиком зараження вірусами, бактеріями та паразитами, до яких були менш схильні ще 30 років тому.

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У новому дослідженні біологи зібрали зразки крові ведмедів у Чукотському морі. Зразки були зібрані в період з 1987 по 1994, а потім у період з 2008 по 2017. Команда виявила, що значно більше недавніх зразків крові містили хімічні сигнали про те, що ведмеді були інфіковані одним з п'яти вірусів, бактерій або паразитів.

Учені зібрали зразки крові білих ведмедів в Арктиці Фото: pandemia

За словами біологині дикої природи, докторки Карін Роде з геологічної служби США, все ще складно визначити, як саме це відобразилося на фізичному здоров'ї тварин, але це показує, що в арктичній екосистемі відбуваються зміни.

Зазначимо, що загалом було протестовано шість різних патогенів — віруси, бактерії або паразити, які пов'язані з наземними тваринами, проте також були зареєстровані в морських тварин, зокрема й тих, на яких полюють білі ведмеді.

За словами доктора Роде, їхнє з колегами дослідження охоплює три десятиліття, за які відбулося істотне танення льоду, а також розширився ареал популяції, яку досліджують вчені. У результаті у них з'явилася унікальна можливість перевірити, чи змінився вплив, особливо деяких патогенів, у відповідь на потепління Арктики.

В умовах потепління в Арктиці білі ведмеді проводять більше часу на суші Фото: pandemia

Виявлено п'ять патогенів, як у сукупності називаються збудники хвороб, які стали більш поширеними у білих ведмедів, а саме:

два паразити, що спричиняють токсоплазмоз і неоспороз;

два типи бактерій, що спричиняють кролячу лихоманку і бруцельоз;

вірус, що викликає собачу чуму.

Доктор Роде також зазначає, що білі ведмеді загалом доволі стійкі до хвороб. Водночас науковці все ще не знають, як вразливість до патогенів вплине на фізичне здоров'я тварин, але вважають, що це, як мінімум, підкреслює, що ситуація в Арктиці змінюється.

У США білі ведмеді класифікуються як вид, що перебуває під загрозою зникнення. Науковці вважають, що найбільшою загрозою для їхнього майбутнього є втрата середовища існування морського льоду, що використовується як платформа, з якої накидаються на свою морську здобич.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, коли на Землі з'явилися білі ведмеді.