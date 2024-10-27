Женщина-кошка и Хан Соло: обнаружены новые виды ос, названные в честь известных воров

Ученые идентифицировали 22 новых вида ос из малоизученного рода Ceroptres.

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В мире известных воров и мошенников ученые обнаружили новых героев – 22 новых вида крошечных ос из малоизученного рода Ceroptres. Орехотворки – это осы, которые ведут образ жизни, подобный клептомании. Они обитают в небольших структурах, называемых "галлами", которые они крадут у других видов ос. В знак признания их воровских способностей ученые назвали недавно обнаруженных насекомых в честь печально известных воров и мошенников из истории, мифологии и поп-культуры. Исследование опубликовано в журнале Zootaxa, пишет Earth.

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По словам ученых, новое исследование – это больше, чем просто причудливая церемония наименования насекомых. Открытие новых видов ос дает другим ученым основу, которую можно использовать для других исследований, потому что теперь можно идентифицировать ос, которые ранее были неизвестны. Исследование открывает новую главу в понимании этих неуловимых ос и предлагает ценную информацию об их биологии.

Катализатором исследования стал сложный вопрос, поднятый отдельным исследованием эволюции орехотворок. Ученые имели данные ДНК нескольких ос, но не могли определить их точный вид, который принадлежит к малоизученному роду Ceroptres.

Ученые объединили биологическую и молекулярную информацию из предыдущего исследования со новым анализом анатомических и физических характеристик насекомых. Этот подход привел к удивительным результатам. Ученые обнаружили, что некоторые осы, которые считались одним видом, на самом деле являются представителями разных видов.

После того, как ученые точно классифицировали новые 22 вида орехотворок, они решили им дать имена.

Например, одну осу назвали в честь Прометея, титана из древнегреческой мифологии, который украл огонь у богов и передал его людям. Яркая огненно-красная окраска этой осы сделала ее идеальным кандидатом для такого имени.

Ученые назвали осу со склонностью к воровству Ceroptres selinae в честь Селины Кайл, также известной как Женщина-кошка из DC Comics. Вид с предательской чертой был назван Ceroptres bruti в честь Маркуса Юния Брута, древнеримского политика, который предал Юлия Цезаря.

Еще одна оса была названа Ceroptres soloi в честь Хана Соло, обаятельного мошенника и вора из франшизы "Звездные войны"

По словам авторов исследования, понимание этих крошечных насекомых только начинается, и есть много загадок, которые нужно раскрыть. В будущем ученые более подробно изучат жизненные циклы, биологические особенности, окружающую среду и воровские стратегии орехотворок.

Как уже писал Фокус, ученые зафиксировали случай самого высокого нападения хищника на птицу, который произошел на высоте почти 3000 метров. Ученые считают, что этим хищником была птица с самой большой скоростью пикирующего полета.

Также Фокус писал о том, что гигантская змея целиком проглотила оленя и этот момент засняли. Исследователи обнаружили, что бирманскому питону пришлось так широко раскрыть рот, что пасть растянулась на 93% от максимально возможного.