Жінка-кішка і Хан Соло: виявлено нові види ос, названі на честь відомих злодіїв

Учені ідентифікували 22 нових види ос із маловивченого роду Ceroptres.

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У світі відомих злодіїв і шахраїв учені виявили нових героїв — 22 нових види крихітних ос із маловивченого роду Ceroptres. Горіхотворки — це оси, які ведуть спосіб життя, подібний до клептоманії. Вони мешкають у невеликих структурах, званих "галлами", які вони крадуть у інших видів ос. На знак визнання їхніх злодійських здібностей вчені назвали нещодавно виявлених комах на честь сумнозвісних злодіїв і шахраїв з історії, міфології та поп-культури. Дослідження опубліковано в журналі Zootaxa, пише Earth.

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За словами вчених, нове дослідження — це більше, ніж просто химерна церемонія найменування комах. Відкриття нових видів ос дає іншим вченим основу, яку можна використовувати для інших досліджень, тому що тепер можна ідентифікувати ос, які раніше були невідомі. Дослідження відкриває нову главу в розумінні цих невловимих ос і пропонує цінну інформацію про їхню біологію.

Каталізатором дослідження стало складне питання, порушене окремим дослідженням еволюції горіхотворок. Учені мали дані ДНК кількох ос, але не могли визначити їхній точний вид, який належить до маловивченого роду Ceroptres.

Вчені об'єднали біологічну та молекулярну інформацію з попереднього дослідження з новим аналізом анатомічних і фізичних характеристик комах. Цей підхід призвів до дивовижних результатів. Вчені виявили, що деякі оси, які вважалися одним видом, насправді є представниками різних видів.

Після того, як учені точно класифікували нові 22 види горіхотворок, вони вирішили їм дати імена.

Наприклад, одну осу назвали на честь Прометея, титана з давньогрецької міфології, який вкрав вогонь у богів і передав його людям. Яскраве вогненно-червоне забарвлення цієї оси зробило її ідеальним кандидатом для такого імені.

Учені назвали осу зі схильністю до крадіжки Ceroptres selinae на честь Селіни Кайл, також відомої як Жінка-кішка з DC Comics. Вид зі зрадницькою рисою був названий Ceroptres bruti на честь Маркуса Юнія Брута, давньоримського політика, який зрадив Юлія Цезаря.

Ще одну осу назвали Ceroptres soloi на честь Хана Соло, чарівного шахрая і злодія з франшизи "Зоряні війни".

За словами авторів дослідження, розуміння цих крихітних комах тільки починається, і є багато загадок, які потрібно розкрити. У майбутньому вчені більш детально вивчать життєві цикли, біологічні особливості, навколишнє середовище і злодійські стратегії горіхотворок.

Як уже писав Фокус, учені зафіксували випадок найвищого нападу хижака на птаха, який стався на висоті майже 3000 метрів. Вчені вважають, що цим хижаком був птах з найбільшою швидкістю пікіруючого польоту.

Також Фокус писав про те, що гігантська змія цілком проковтнула оленя і цей момент зняли. Дослідники виявили, що бірманському пітону довелося так широко розкрити рот, що паща розтягнулася на 93% від максимально можливого.