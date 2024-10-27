На висоті 3000 метрів: зафіксовано найвище вбивство птахів у світі (фото)

Ймовірним убивцею є найшвидший птах на Землі.

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Учені зафіксували найвищий випадок нападу хижака і подальшого вбивства птахів у світі, який стався на висоті майже 3000 метрів. Поки що автори дослідження, опублікованого в журналі Ecology, вважають, що хижаком, який напав, є найшвидший птах на нашій планеті, пише IFLScience.

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Жертвою найвищого вбивства птахів у світі став птах тулес (Pluvialis squatarola), який гніздиться в Арктиці. На нього вчені, які вивчають міграцію цього виду північною Європою, встановили GPS-датчик.

Учені вивчали міграцію птахів, щоб спробувати з'ясувати, чому вони мігрують на таких великих висотах. Одна з теорій полягає в тому, що це допомагає їм уникати нападів хижаків. Зазвичай такі події відбуваються, коли птахи зупиняються, щоб відпочити, але відомо, що деякі хижаки нападають на птахів під час польоту.

Під час дослідження вчені виявили, що один із птахів із GPS-датчиком раптово припинив свій переліт. Дані показали, що птах різко знизив свою висоту і опинився на висоті 2882 метри над землею. Це були незвичайні дані і вони відрізнялися від інших.

Потім учені отримали сигнал від GPS-датчика, який показав, що птах змінив своє місце розташування і перебуває приблизно за 8 км від попереднього місця фіксації сигналу. Пізніше вчені виявили і сам датчик, і останки вбитого птаха. Цікаво, що рештки було виявлено недалеко від гнізда такого хижого птаха, як сапсан (Falco peregrinus). Вивчивши дані GPS-датчика, вчені припустили, що жертва могла помітити хижака, що наближається, і спробувати летіти швидше, щоб врятуватися.

Остання фотографія загиблого птаха тулес і GPS-датчик, який був на ньому встановлений Фото: IFLS

Сапсани є найшвидшими птахами у світі, адже швидкість їхнього польоту може становити під час пікірування, що корисно для полювання за іншими птахами, до 320 км/год. Вчені дійшли висновку, що саме сапсан напав на птаха тулес і таким чином отримано докази найвищого випадку вбивства птахів хижаками з усіх відомих.

Сапсани є найшвидшими птахами у світі Фото: wikipedia

Та все ж залишається загадкою, чому птахи тулес літають так високо під час своїх міграцій? Науковці сподіваються знайти відповідь на це питання під час подальших досліджень, але не виключено, що таким чином вони все ж намагаються уникнути зустрічі з хижаками. Але результати дослідження показують, що навіть висота 3000 метрів не може бути зоною безпеки для цих птахів.

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