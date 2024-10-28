Самый "драгоценный" пляж в мире: кто выбрасывает на песчаный пляж сотни диамантов

Полоса угольно-черного песка усеяна невероятным количеством прозрачных камней, блестящих на солнце.

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История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время Земля успела стать домом для невероятного количества жизни, а геологические процессы создали множество неповторимых мест. Одним из таких мест считается Бриллиантовый пляж в Исландии, пишет Live Science.

Бриллиантовый пляж представляет собой полосу угольно-черного песка, покрытую сверкающими глыбами льда. Это удивительное место находится в двух шагах от ледниковой лагуны Йокульсарлон в Исландии — чистого озера, которое переправляет гигантские айсберги в Атлантический океан. Айсберги и другие ледниковые обломки регулярно вымываются на южный Бриллиантовый пляж Исландии, делая песчаную полосу похожей на поле драгоценных камней.

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Известно, что россыпь крохотных осколков айсбергов берут свое начало в леднике Брейдамеркурйекюдль, который сбрасывает талую воду и лед в ледниковую лагуну Йокульсарлон. Айсберги и другие осколки лениво дрейфуют по лагуне, в конечном итоге попадая в океан. Впрочем, не все осколки проделывают такой путь.

Некоторые части раздробленного льда выносит на Бриллиантовый пляж, где льдинки сверкают на солнце, будто драгоценные камни, разбросанные по черному песку. Эффект "алмаза" со временем усиливается, поскольку волны и ветер полируют выброшенные на берег куски льда.

Отметим, что Бриллиантовый пляж — один из нескольких исландских пляжей с черным песком. Исследователи отмечают, что цвет песка связан с вулканической активностью, которая окрасила ландшафт темной, жидкой лавой, известной как базальтовая лава. Эта лава затвердела в базальтовые породы, а затем они были измельчены в черный песок движущимися ледниками.

Ученые отмечают, что Бриллиантовый пляж находится ниже по течению от крупнейшей в Европе ледяной шапки, которая со всех сторон окружена ледниками. Предыдущие исследования также показали, что Бриллиантовый пляж цне только полон "драгоценных камней", но также является домом для тюленей и лучшим местом в Исландии для наблюдения за косатками с берега, а также наблюдения полярного сияния.

Ранее Фокус писал о том, что в Исландии люди ночами массово сбрасывают птенцов со скал.