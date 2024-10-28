Найбільш "дорогоцінний" пляж у світі: хто викидає на піщаний пляж сотні діамантів

Смуга вугільно-чорного піску всіяна неймовірною кількістю прозорого каміння, блискучого на сонці.

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Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час Земля встигла стати домівкою для неймовірної кількості життя, а геологічні процеси створили безліч неповторних місць. Одним із таких місць вважається Діамантовий пляж в Ісландії, пише Live Science.

Діамантовий пляж являє собою смугу вугільно-чорного піску, вкриту блискучими брилами льоду. Це дивовижне місце розташоване за два кроки від льодовикової лагуни Йокульсарлон в Ісландії — чистого озера, яке переправляє гігантські айсберги в Атлантичний океан. Айсберги та інші льодовикові уламки регулярно вимиваються на південний Діамантовий пляж Ісландії, роблячи піщану смугу схожою на поле дорогоцінних каменів.

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Відомо, що розсип крихітних осколків айсбергів беруть свій початок у льодовику Брейдамеркурйекюдль, що скидає талу воду та лід у льодовикову лагуну Йокульсарлон. Айсберги та інші осколки ліниво дрейфують лагуною, зрештою потрапляючи в океан. Утім, не всі осколки проробляють такий шлях.

Деякі частини роздробленого льоду виносить на Діамантовий пляж, де крижинки виблискують на сонці, наче дорогоцінне каміння, розкидане по чорному піску. Ефект "алмазу" з часом посилюється, оскільки хвилі та вітер полірують викинуті на берег шматки льоду.

Зазначимо, що Діамантовий пляж — один із кількох ісландських пляжів із чорним піском. Дослідники зазначають, що колір піску пов'язаний із вулканічною активністю, яка забарвила ландшафт темною, рідкою лавою, відомою як базальтова лава. Ця лава затверділа в базальтові породи, а потім їх подрібнили на чорний пісок рухомі льодовики.

Вчені зазначають, що Діамантовий пляж розташований нижче за течією від найбільшої в Європі крижаної шапки, яка з усіх боків оточена льодовиками. Попередні дослідження також засвідчили, що Діамантовий пляж не лише сповнений "коштовного каміння", а і є домівкою для тюленів і найкращим місцем в Ісландії для спостереження за косатками з берега, а також спостереження полярного сяйва.

Раніше Фокус писав про те, що в Ісландії люди ночами масово скидають пташенят зі скель.