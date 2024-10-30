Крупнейшее побоище на Земле. Встреча двух видов закончилась смертью 10 млн всего за несколько часов

Исследователи описали столкновение двух морских видов, в котором миллионы особей были съедены в считанные часы.

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Океан покрывает большую часть планеты и таит в себе множество тайн. Например, именно он является свидетелем крупнейшего побоища на Земле, в котором 10 миллионов рыб были съедены буквально за несколько часов, пишет IFLScience.

Ежегодно миллиарды мойв мигрируют к побережью Норвегии на нерест, но океан опасное место и морские хищники пользуются этой миграцией. В новом исследовании ученые проанализировали всего одну миграцию мойвы и стали свидетелями крупнейшего акта хищничества в истории человечества. На глазах ученых миллионы трески атаковали гигантский косяк мойвы в течение четырех часов.

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Наблюдая за этим процессом, ученые получили представление о динамике популяций двух самых важных рыб региона. Однако они также обнаружили, что при встрече трески с мойвой погибает больше мойвы, чем когда-либо было замечено в предыдущих столкновениях животных по всему миру.

Мойва (Mallotus villosus) — небольшая рыба. Питающаяся планктоном и крилем в холодных, но очень продуктивных водах Северной Атлантики. Известно, что этот вид образует важный слой океанской пищевой цепи, подобно анчоусам, но в несколько более теплых морях. Численность мойвы в прошлом резко упала, но огромное количество икры, которую они производят, дает им возможность восстанавливаться гораздо быстрее, чем многим другим видам.

Исследователи обнаружили, что мойвы особенно уязвимы для хищников, когда ищут места для нереста: европейская мойва нерестится в гравии на глубине от 2 до 100 метров под поверхностью. Увы, наибольшую выгоду от такого выбора места нереста получает треска, рассчитывающая свою миграцию в конце зимы/начале весны к собственным нерестилищам, чтобы по пути питаться мойвой.

Снимки OAWRS, на которых видно, как мойва и треска собрались вместе, а затем синхронно рассеялись Фото: Courtesy of Nicholas Makris

В 2014 году Николас Макрис из Массачусетского технологического института и его коллеги использовали сонар под названием Ocean Acoustic Waveguide Remote Sensing (OAWRS), чтобы наблюдать за перемещениями рыб на большой площади.

Утром 27 февраля сонар обнаружил, что мойвы плавают в виде сгруппированных особей, однако с наступлением рассвета они устремились к морскому дну, объединившись в косяк длинной в десятки километров. Исследователи предполагают, что в косяке находилось около 23 миллионов мойв общим весом около 414 тонн.

Как только образовалась стая мойвы, треска образовала собственную стаю, насчитывающую около 2,5 миллиона особей и устремилась на охоту. По данным исследователей, в этом побоище погибло около 10,5 миллиона мойв, а треска атаковала их косяк около четырех часов.

Отметим, что о безумных кормлениях других мелких рыб уже было известно ученым, однако масштабы такого побоища им удалось установить лишь сейчас. Кажется странным, что мойва сбивается в косяк, если она привлекает хищников, но наблюдения показывают, что мойва в областях с самой высокой плотностью косяка имеет больше шансов выжить: те, что снаружи, были съедены.

Авторы исследования отмечают, что обработка данных, полученных в 2014 году, заняла более 10 лет, так как ученые изначально не могли отличить сигналы сонара, указывающие на треску и их добычу. К счастью, некоторые частоты, используемые сонаром, близки к резонансам плавательных пузырей рыб, и достижения в области анализа позволили им пересмотреть данные и отличить рыбу.

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