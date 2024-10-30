Найбільше побоїще на Землі. Зустріч двох видів закінчилася смертю 10 млн всього за кілька годин

Дослідники описали зіткнення двох морських видів, у якому мільйони особин були з'їдені за лічені години.

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Океан покриває більшу частину планети й таїть у собі безліч таємниць. Наприклад, саме він є свідком найбільшого побоїща на Землі, в якому 10 мільйонів риб були з'їдені буквально за кілька годин, пише IFLScience.

Щороку мільярди мойв мігрують до узбережжя Норвегії на нерест, але океан небезпечне місце і морські хижаки користуються цією міграцією. У новому дослідженні вчені проаналізували всього одну міграцію мойви та стали свідками найбільшого акту хижацтва в історії людства. На очах вчених мільйони тріски атакували гігантський косяк мойви протягом чотирьох годин.

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Спостерігаючи за цим процесом, вчені отримали уявлення про динаміку популяцій двох найважливіших риб регіону. Однак вони також виявили, що під час зустрічі тріски з мойвою гине більше мойви, ніж будь-коли було помічено в попередніх зіткненнях тварин по всьому світу.

Мойва (Mallotus villosus) — невелика риба. Харчується планктоном і крилем у холодних, але дуже продуктивних водах Північної Атлантики. Відомо, що цей вид утворює важливий шар океанського харчового ланцюга, подібно до анчоусів, але в дещо тепліших морях. Чисельність мойви в минулому різко впала, але величезна кількість ікри, яку вони виробляють, дає їм можливість відновлюватися набагато швидше, ніж багатьом іншим видам.

Дослідники виявили, що мойви особливо вразливі для хижаків, коли шукають місця для нересту: європейська мойва нереститься в гравії на глибині від 2 до 100 метрів під поверхнею. На жаль, найбільшу вигоду від такого вибору місця нересту отримує тріска, яка розраховує свою міграцію наприкінці зими/на початку весни до власних нерестовищ, щоб по дорозі харчуватися мойвою.

Знімки OAWRS, на яких видно, як мойва і тріска зібралися разом, а потім синхронно розсіялися Фото: Courtesy of Nicholas Makris

У 2014 році Ніколас Макріс із Массачусетського технологічного інституту та його колеги використовували сонар під назвою Ocean Acoustic Waveguide Remote Sensing (OAWRS), щоб спостерігати за переміщеннями риб на великій площі.

Вранці 27 лютого сонар виявив, що мойви плавають у вигляді згрупованих особин, проте з настанням світанку вони спрямувалися на морське дно, об'єднавшись у косяк завдовжки в десятки кілометрів. Дослідники припускають, що в косяку перебувало близько 23 мільйонів мойв загальною вагою близько 414 тонн.

Щойно утворилася зграя мойви, тріска утворила власну зграю, що налічує близько 2,5 мільйона особин і кинулася на полювання. За даними дослідників, у цьому побоїщі загинуло близько 10,5 мільйона мойв, а тріска атакувала їхній косяк близько чотирьох годин.

Зазначимо, що про шалені годівлі інших дрібних риб уже було відомо вченим, проте масштаби такого побоїща їм вдалося встановити лише зараз. Здається дивним, що мойва збивається в косяк, якщо вона приваблює хижаків, але спостереження свідчать, що мойва в областях із найвищою щільністю косяка має більше шансів вижити: ті, що зовні, були з'їдені.

Автори дослідження зазначають, що опрацювання даних, отриманих у 2014 році, тривало понад 10 років, оскільки вчені спочатку не могли відрізнити сигнали сонара, що вказують на тріску і їхню здобич. На щастя, деякі частоти, які використовує сонар, близькі до резонансів плавальних міхурів риб, і досягнення в галузі аналізу дали їм змогу переглянути дані й відрізнити рибу.

Раніше Фокус писав про те, що найдивніша риба Землі 200 років водить учених за ніс.