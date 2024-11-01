Рана на теле Земли полностью затянется: ученые назвали дату, когда это произойдет (фото)

Исследователи обнаружили, что озоновая дыра достигла невероятно маленьких размеров и вскоре может затянуться полностью.

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Прошло почти 40 лет с того момента, как ученые обнаружили растущую дыру в озоновом слое Земли. Ученые десятилетиями наблюдали за тем, как она то расширяется, то сужается и теперь считают, что она, похоже, готова затянуться полностью, пишет Daily Mail.

Новые данные, собранные NASA показывают, что озоновая дыра над Антарктидой в этом году стала седьмой по величине с 1992 года. По словам доктора Пола Ньюмана, руководителя группы по исследованию озона NASA, антарктическая дыра 2024 года меньше озоновых дыр, наблюдавшихся в начале 2000-х годов. Более того, эксперты NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) прогнозируют, что защитный слой Земли, расположенный в 32 километрах над поверхностью планеты, может быть на пути к восстановлению.

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Доктор Ньюман также отмечает, что постепенное улучшение, которое они с коллегами наблюдают в последние два десятилетия, показывает, что международные усилия по сдерживанию озоноразрушающих химикатов действительно работают. В результате ученые пришли к выводу, что озоновая дыра над Антарктидой, вероятно, может полностью затянуться уже к 2066 году.

В этом году площадь озоновой дыры достигла 22,4 миллиона квадратных километра 28 сентября Фото: NASA

В то же время ученые предупреждают, что озоновая дыра по-прежнему охватывает в среднем почти 20 миллионов квадратных километров. Для сравнения, это втрое больше площади США. Несмотря на то, что прогнозы весьма оптимистичные, исследователи предупреждают, что нам предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем дыра в озоновом слое вернется к своей естественной толщине.

По мере того как озоновая дыра увеличивается, она позволяет внешнему уровню вредного ультрафиолетового излучения достигать Земли, что увеличивает риск развития рака и катаракты. И все же, ежегодно сочетание озоноразрушающих химикатов и низких температур приводит к образованию ежегодной дыры в озоновом слое над Антарктикой. К счастью для человечества, она также демонстрирует многообещающие признаки восстановления.

NASA и NOAA используют спутники и запускаемые с земли метеорологические зонды для измерения концентрации озонового газа в атмосфере. Их наблюдения показали, что годовой озоновый слой над Южным полюсом был относительно небольшим по сравнению с другими годами во время его пикового истощения с 7 сентября по 13 октября. Самого большого размера озоновая дыра достигла 28 сентября — 22,4 миллиона квадратных километров. Для сравнения, в 2023 году во время пика размер озоновой дыры составил 26 миллионов квадратных километров.

NASA показало, что дыра в озоновом слое (на фото) в этом году достигла седьмого наименьшего размера с 1992 года Фото: NASA

Недавнее исследование Службы мониторинга атмосферы Коперника (CAMS) указывает на то, что озоновая дыра формировалась дольше и была меньше, чем ожидалось. К 13 сентября озоновая дыра составляла 18,48 миллиона квадратных километров, что меньше, чем за тот же период в последние годы.

Любопытно, что озоновый слой над Северным полюсом также демонстрирует некие признаки потенциального восстановления. В этом году особенно благоприятная погода позволила арктическому озоновому слою стать на 14,5 процента толще среднего показателя после 1980 года.

Ранее Фокус писал о том, что озоновая дыра уменьшилась вдвое, но этого недостаточно.