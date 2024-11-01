Рана на тілі Землі повністю затягнеться: вчені назвали дату, коли це станеться (фото)

Дослідники виявили, що озонова діра досягла неймовірно маленьких розмірів і незабаром може затягнутися повністю.

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Минуло майже 40 років відтоді, як учені виявили діру в озоновому шарі Землі, що зростає. Вчені десятиліттями спостерігали за тим, як вона то розширюється, то звужується і тепер вважають, що вона, схоже, готова затягнутися повністю, пише Daily Mail.

Нові дані, зібрані NASA, показують, що озонова діра над Антарктидою цього року стала сьомою за величиною з 1992 року. За словами доктора Пола Ньюмана, керівника групи з дослідження озону NASA, антарктична діра 2024 року є меншою за озонові діри, які спостерігалися на початку 2000-х років. Ба більше, експерти NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) прогнозують, що захисний шар Землі, розташований за 32 кілометри над поверхнею планети, може бути на шляху до відновлення.

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Доктор Ньюман також зазначає, що поступове поліпшення, яке вони з колегами спостерігають в останні два десятиліття, показує, що міжнародні зусилля зі стримування хімікатів, що руйнують озон, дійсно працюють. У результаті вчені дійшли висновку, що озонова діра над Антарктидою, ймовірно, може повністю затягнутися вже до 2066 року.

Цього року площа озонової діри сягнула 22,4 мільйона квадратних кілометра 28 вересня Фото: NASA

Водночас учені попереджають, що озонова діра, як і раніше, охоплює в середньому майже 20 мільйонів квадратних кілометрів. Для порівняння, це втричі більше площі США. Попри те, що прогнози вельми оптимістичні, дослідники попереджають, що нам доведеться пройти ще довгий шлях, перш ніж діра в озоновому шарі повернеться до своєї природної товщини.

У міру того як озонова діра збільшується, вона дає змогу зовнішньому рівню шкідливого ультрафіолетового випромінювання досягати Землі, що збільшує ризик розвитку раку і катаракти. І все ж, щорічно поєднання озоноруйнівних хімікатів і низьких температур призводить до утворення щорічної діри в озоновому шарі над Антарктикою. На щастя для людства, вона також демонструє перспективні ознаки відновлення.

NASA і NOAA використовують супутники та метеорологічні зонди, що запускаються з землі, для вимірювання концентрації озонового газу в атмосфері. Їхні спостереження показали, що річний озоновий шар над Південним полюсом був відносно невеликим, порівняно з іншими роками, під час його пікового виснаження з 7 вересня до 13 жовтня. Найбільшого розміру озонова діра досягла 28 вересня — 22,4 мільйона квадратних кілометрів. Для порівняння, у 2023 році під час піка розмір озонової діри становив 26 мільйонів квадратних кілометрів.

NASA показало, що діра в озоновому шарі (на фото) цього року досягла сьомого найменшого розміру з 1992 року Фото: NASA

Нещодавнє дослідження Служби моніторингу атмосфери Коперника (CAMS) вказує на те, що озонова діра формувалася довше і була меншою, ніж очікувалося. До 13 вересня озонова діра становила 18,48 мільйона квадратних кілометрів, що менше, ніж за той самий період в останні роки.

Цікаво, що озоновий шар над Північним полюсом також демонструє якісь ознаки потенційного відновлення. Цього року особливо сприятлива погода дозволила арктичному озоновому шару стати на 14,5 відсотка товщим за середній показник після 1980 року.

Раніше Фокус писав про те, що озонова діра зменшилася вдвічі, але цього недостатньо.