Ученые рассказали, действительно ли викинги были такими кровожадными воинами

Репутация викингов как жестоких убийц по сравнению с другими средневековыми воинами, возможно, была преувеличена.

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Викингов часто изображают как жестоких, кровожадных воинов с боевыми топорами и шлемами с рогами. В популярной культуре викинги изображаются воинами, которые совершали набеги, грабили поселения и убивали всех на своем пути. Но оправдана ли такая репутация викингов? Об этом пишет Live Science.

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Эксперты в организации внезапных нападений

По словам историка Дэниела Меллено из Денверского университете, США, вопрос не в том, были ли викинги жестокими, ведь они были таковыми, а в том, делали ли эти воины что-то, что выходила за рамки общепринятых норм того времени.

Эпоха викингов длилась примерно с 793 по 1066 год н. э. и совпала с периодом Средневековья в Европе. Это было самом себе жестокое время, говорит Меллено. В эту эпоху войны, рабство и набеги были обычным явлением, и викинги в этом плане не отличались от других воинов. Благодаря своим быстрым и маневренным кораблям, викинги, говоря современным языком, были экспертами в организации внезапных нападений на прибрежные поселения с моря.

Считается, что одним из первых набегов викингов за пределами Скандинавии было нападение в 793 году н. э. на христианский монастырь на острове Линдисфарн, расположенном у северо-восточного побережья Англии.

Викинги часто нападали на христианские монастыри, которые не имели достаточной охраны, но в то же время хранили много сокровищ. Поскольку викинги были язычниками, а их жертвами были христиане, то их нападения описывались как особенно жестокие, кровожадные и безбожные. По словам историка Кейтлин Эллис из Университета Осло, Норвегия, кровожадную репутацию викингов сформировали христианские хронисты, которые описывали нападение скандинавских воинов на христиан. Иногда нападения викингов даже называли наказанием Бога за грехи.

Викинги были не только воинами

В отличие от жителей более южных стран Европы, викинги оставили слишком мало письменных свидетельств о своих походах. Многие исторические хроники, описывающие жизнь викингов, были написаны сотни лет спустя их потомками или же жителями других стран Европы. По словам Меллено, хотя викинги также были торговцами, фермерами и рыбаками, жертвы их нападений обращали внимание в первую очередь на насильственные действия скандинавов. В течение сотен лет истории о жестокости викингов также, вероятно, были приукрашены.

Считается, что одним из первых набегов викингов за пределами Скандинавии было нападение в 793 году н. э. на христианский монастырь на острове Линдисфарн, расположенном у северо-восточного побережья Англии Фото: Daily Mail

По словам Эллис, исторические хроники, в которых викинги представлены жестокими и кровожадными воинами относятся уже к XII веку, то есть они появились почти через 100 лет после окончания эпохи викингов. С другой стороны, в более ранних исторических источниках встречаются разные противоречивые данные в описании нападений викингов, что ставит под сомнение правдивость информации, говорит Меллено.

По словам ученого, археологические раскопки очень редко показывают места массовых захоронений и сильных разрушений на территориях, куда совершали набеги викинги. Таким образом, некоторые исторические письменные источники могут содержать не правдивую информацию о жестокости викингов.

Викинги жили по правилам того времени

Викинги были не единственными воинами, которые совершали набеги и захватывали в средневековой Европе. Мусульманские захватчики, которых называли сарацинами, часто нападали на территории современной Франции и Италии. Венгры часто совершали набеги на территорию современной Баварии (Германия). Король франков Карл Великий вел многолетнюю войну с саксами, что привело к массовым убийствам и разграблению территорий современной Германии.

Меллено указывает на то, что между набегами викингов и, например, завоевательными походами франков, не было слишком большой разницы. С одной стороны, было насилие, организованное государством, то есть Франкской империей, а с другой – насилие, организованное группой воинов без принадлежности к какой-либо стране, то есть викингами.

Ученый считают, что, возможно, по причине того, что викинги не представляли средневековое государство, их нападения в то время считались варварскими, а значит более плохими, жестокими и кровожадными.

Фокус уже писал о том, что ученые назвали причины, по которым викинги так и не провели колонизацию Северной Америки, куда они прибыли задолго до остальных европейцев.

Также Фокус писал о том, что среди пустыни на Аравийском полуострове ученые обнаружили затерянный древний город. Археологи считают, что его построили примерно в 2400 году до н.э., но уже примерно в 1400 году город был оставлен жителями.