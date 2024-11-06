Предсказал Дарвин. В лесах Мадагаскара найдено насекомое с самым длинным языком в мире

Ученые обнаружили один экземпляр, у которого длина языка в развернутом состоянии составляет 28,5 сантиметра — вероятно, это рекордсмен.

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Земля является домом для невероятного количества видов живых существ и некоторые из них не перестают удивлять ученых определенными частями своего тела: например, жирафы и их феноменальные шеи. Однако теперь ученые также обнаружили насекомое с невероятно длинным языком, пишет IFLScience.

Еще более любопытным является то, что существование этого насекомого более 160 лет назад предсказал Чарльз Дарвин и Альфред Уоллес. В 1862 году Чарльзу Дарвину отправили мадагаскарскую орхидею (Angraecum sesquipedale) с нектарной трубкой длиной 30 сантиметров. Ученый был очарован растением и потенциальным открытием — на планете должно было бы быть существо, способное потреблять нектар из этой трубки. Позже он поделился этим наблюдением в письме с другом.

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Спустя всего 5 лет Альфред Рассел Уоллес размышлял о том же виде орхидеи и предположил, что вид бражника, вероятно, был наиболее подходящим кандидатом на звание насекомого с рекордной длинной языка, длины которого хватило бы, чтобы пить нектар из этой трубки.

Исследователи сошлись на том, что на Мадагаскаре должно существовать насекомое, способное питаться этим цветком. Исследователи оказались правы. Еще в 1903 году моль считалась подвидом моли-сфинкса Моргана (Xanthopan morganii). Однако новое исследование подтвердило, что на самом деле моль с рекордной длинной языка является совершенно новым видом, который получил название Xanthopan praedicta.

Отметим, что большинство измерений хоботка этого вида были получены из музейных и частных коллекций. Но в марте 2020 года все изменилось: ученые впервые провели измерения на живых молях, путем осторожного разворачивания их хоботков булавкой.

Результаты указывают на то, что у одного экземпляра длина языка составила 28,5 сантиметра в полностью развернутом виде. Любопытно, что у большинства особей нового вида Xanthopan praedicta язык в среднем был на 6,6 сантиметра длиннее, чем у моли-сфинкса Моргана.

По словам соавтора статьи и куратора моли в Музее естественной истории в Лондоне Дэвида Лиз, он был весьма удивлен и взволнован во время измерений, когда обнаружил особь-рекордсмена. Известно, что наиболее длинный язык был обнаружен у самца ксантопана в тропических лесах Мадагаскара.

Ранее Фокус писал о том, что на планете есть существо с двумя языками: ученые рассказали кто это и зачем им дополнительный орган.