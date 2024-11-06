Передбачив Дарвін. У лісах Мадагаскару знайдено комаху з найдовшим язиком у світі

Учені виявили один екземпляр, у якого довжина язика в розгорнутому стані становить 28,5 сантиметра — ймовірно, це рекордсмен.

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Земля є домівкою для неймовірної кількості видів живих істот і деякі з них не перестають дивувати вчених певними частинами свого тіла: наприклад, жирафи та їхні феноменальні шиї. Однак тепер учені також виявили комаху з неймовірно довгим язиком, пише IFLScience.

Ще цікавішим є те, що існування цієї комахи понад 160 років тому передбачив Чарльз Дарвін і Альфред Воллес. У 1862 році Чарльзу Дарвіну відправили мадагаскарську орхідею (Angraecum sesquipedale) з нектарною трубкою довжиною 30 сантиметрів. Учений був зачарований рослиною і потенційним відкриттям — на планеті мала б бути істота, здатна споживати нектар із цієї трубки. Пізніше він поділився цим спостереженням у листі з другом.

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Лише через 5 років Альфред Рассел Воллес розмірковував про той самий вид орхідеї й припустив, що вид бражника, імовірно, був найбільш відповідним кандидатом на звання комахи з рекордною довжиною язика, довжини якого вистачило б, щоб пити нектар з цієї трубки.

Дослідники зійшлися на тому, що на Мадагаскарі має існувати комаха, здатна харчуватися цією квіткою. Дослідники мали рацію. Ще 1903 року міль вважалася підвидом молі-сфінкса Моргана (Xanthopan morganii). Однак нове дослідження підтвердило, що насправді міль із рекордною довжиною язика є абсолютно новим видом, який отримав назву Xanthopan praedicta.

Зазначимо, що більшість вимірювань хоботка цього виду було отримано з музейних і приватних колекцій. Але в березні 2020 року все змінилося: вчені вперше провели вимірювання на живих молях, шляхом обережного розгортання їхніх хоботків шпилькою.

Результати вказують на те, що в одного екземпляра довжина язика становила 28,5 сантиметра в повністю розгорнутому вигляді. Цікаво, що у більшості особин нового виду Xanthopan praedicta язик у середньому був на 6,6 сантиметра довшим, ніж у молі-сфінкса Моргана.

За словами співавтора статті та куратора молі в Музеї природної історії в Лондоні Девіда Ліз, він був вельми здивований і схвильований під час вимірювань, коли виявив особину-рекордсмена. Відомо, що найдовший язик був виявлений у самця ксантопана в тропічних лісах Мадагаскару.

Раніше Фокус писав про те, що на планеті є істота з двома мовами: вчені розповіли хто це і навіщо їм додатковий орган.