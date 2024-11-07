Самый уязвимый мишка на планете: ученые назвали его, и это вовсе не полярный

Исследование показывает, что численность этого вида неуклонно сокращается — медведей внесли в Красный список.

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Земля является домом для огромного количества видов: некоторые из них успешно процветают, тогда как популяции других неумолимо сокращаются. Одним из видов, оказавшихся под угрозой исчезновения, считается андский медведь (Tremarctos ornatus), пишет IFLScience.

Несомненным лицом андских медведей является неповторимый Паддингтон — всеми любимый вымышленный любитель мармелада. Увы, его реальные аналоги сегодня находятся в уязвимом положении — численность андских медведей сокращается. Впрочем, надежда есть: новый проект по сохранению, реализуемый в Эквадоре, надеется изменить ситуацию.

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Известно, что андские медведи занесены в Красный список МСОП как уязвимые виды. По оценкам ученых, в дикой природе осталось лишь около 2 500 — 10 000 взрослых особей, но это число постоянно сокращается. Основными причинами сокращения вида считаются:

масштабная вырубка лесов;

утрата среды обитания;

возросшие конфликты с людьми.

Некоторые из оставшихся медведей живут в Андском медвежьем коридоре — регионе, расположенном вдоль хребта Анд, который тянется от Перу до Эквадора. К слову, именно здесь команда из Университета Сассекса сосредоточила свои усилия по сохранению вида.

Исследователи отмечают, что для сохранения вида необходимо не только понимание животных, но также детальное изучение факторов, стоящих за их сокращением. В ходе исследования ученые также сотрудничают с местными сообществами для поиска решений, которые подходят людям и андским медведям.

По словам главного исследователя проекта, профессора Фионы Мэтьюс, их с коллегами работа также включает в себя поиск способов, которыми местные жители могли бы получить доход без уничтожения леса. Например, ученые считают, что местные фермеры могут выращивать ваниль. Кроме того, ученые обнаружили, что люди склонны больше защищать лесные массивы, если территория законно принадлежит им.

Исследователи общались с местными сообществами и обнаружили, что одной из главных проблем является то, что у людей попросту не было законных прав на землю. Теперь они работают над сбором необходимых документов, чтобы законно решить эту проблему.

Еще одним направлением работы ученых является возможность предоставления андским медведям правовой защиты. К слову, предоставление животным статуса юридического лица не является беспрецедентным. Например, в 2021 году такой статус получили печально известные "кокаиновые бегемоты" Пабло Эскобара.

Ранее Фокус писал о том, что арктика превратилась в чистилище для медведей.