Найвразливіший ведмедик на планеті: вчені назвали його, і це зовсім не полярний

Дослідження показує, що чисельність цього виду неухильно скорочується — ведмедів внесли до Червоного списку.

Земля є домівкою для величезної кількості видів: деякі з них успішно процвітають, тоді як популяції інших невблаганно скорочуються. Одним із видів, що опинилися під загрозою зникнення, вважається андський ведмідь (Tremarctos ornatus), пише IFLScience.

Безсумнівним обличчям андських ведмедів є неповторний Паддінгтон — всіма улюблений вигаданий любитель мармеладу. На жаль, його реальні аналоги сьогодні перебувають у вразливому становищі — чисельність андських ведмедів скорочується. Втім, надія є: новий проєкт зі збереження, що реалізується в Еквадорі, сподівається змінити ситуацію.

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Відомо, що андські ведмеді занесені до Червоного списку МСОП як вразливі види. За оцінками вчених, у дикій природі залишилося лише близько 2 500 — 10 000 дорослих особин, але це число постійно скорочується. Основними причинами скорочення виду вважаються:

масштабна вирубка лісів;

втрата середовища проживання;

збільшені конфлікти з людьми.

Деякі з ведмедів, що залишилися, живуть в Андському ведмежому коридорі — регіоні, розташованому вздовж хребта Анд, що тягнеться від Перу до Еквадору. До слова, саме тут команда з Університету Сассексу зосередила свої зусилля зі збереження виду.

Дослідники зазначають, що для збереження виду необхідне не тільки розуміння тварин, але також детальне вивчення факторів, що стоять за їхнім скороченням. Під час дослідження вчені також співпрацюють з місцевими спільнотами для пошуку рішень, які підходять людям і андським ведмедям.

За словами головної дослідниці проєкту, професорки Фіони Метьюс, їхня з колегами робота також охоплює пошук способів, якими місцеві жителі могли б отримати дохід без знищення лісу. Наприклад, учені вважають, що місцеві фермери можуть вирощувати ваніль. Крім того, вчені виявили, що люди схильні більше захищати лісові масиви, якщо територія законно належить їм.

Дослідники спілкувалися з місцевими громадами й виявили, що однією з головних проблем є те, що у людей просто не було законних прав на землю. Тепер вони працюють над збором необхідних документів, щоб законно розв'язати цю проблему.

Ще одним напрямком роботи науковців є можливість надання андським ведмедям правового захисту. До слова, надання тваринам статусу юридичної особи не є безпрецедентним. Наприклад, 2021 року такий статус отримали сумнозвісні "кокаїнові бегемоти" Пабло Ескобара.

Раніше Фокус писав про те, що Арктика перетворилася на чистилище для ведмедів.