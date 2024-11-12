Автомойка для черепах. В океане спрятаны СТО, где животным чистят панцири: кто "работает" на них

Исследователи неожиданно открыли три новых вида чистильщиков, которые ранее не были замечены за этим действом.

Океан покрывает большую часть нашей планеты и является домом для невероятного количества жизни, но о некоторых видах, скрывающихся в толще воды, нам все еще известно недостаточно. Недавно на станции очистки для черепах в водах у Виргинских островов ученые обнаружили три вида рыб, которые ранее не были замечены за чисткой панцирей черепах, пишет IFLScience.

Станции очистки черепах — очаровательная форма симбиоза, где голодные рыбы и грязные черепахи получают выгоду от сотрудничества. Исследователи отмечают, что эти станции очистки черепах на самом деле не так уж просто заметить, если не наблюдать за морскими черепахами постоянно.

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По словам ведущего автора исследования, Джессики Майкл из Coral World Ocean And Reef Initiative, везде, где можно найти морских черепах, также можно обнаружить и станции для очистки их панцирей. По сути, необходимо лишь уметь определять их. Исследователи отмечают, что морские черепахи, а особенно зеленые морские черепахи, очень старательно поддерживают чистоту своих панцирей, а потому постоянно пользуются услугами рыб.

В новом исследовании ученым наконец-то удалось заснять одну конкретную станцию очистки, находящуюся недалеко от причала Университета Виргинских островов. Команда наблюдала, как на станцию заглянуло несколько зеленых морских черепах Chelonia mydas, которые известны своей особой гордостью за свой панцирь.

Ученые обнаружили, что морские черепахи, которые прибыли на станцию очистки первыми, как правило, защищали свое пространство, если к станции приближалась другая особь. По словам Майкл, в то же время вновь прибывшие животные могли укусить, надавить и попытаться согнать черепаху, которая прибыла на станцию до них.

Любопытно, что станциями очистки на самом деле пользуются не только морские черепахи, но также и другие животные, в том числе: скаты и другие крупные рыбы, использующие других голодных рыб для очистки своего тела. Сеансы чистки в среднем длились около шести минут, но одна черепаха, похоже, нежилась в течение 69 минут.

Ученые наблюдали за морскими черепахами на станции по очистке Фото: Jessica Michael/ Paul Jobsis

Как правило, черепахи медленно приближаются к станции и принимают позу, в которой опираются на все четыре плавника. Это не их обычное положение во время выпаса, когда они лежат пластроном (животом) на морском дне. Оказавшись в таком положении, рыбы быстро приближаются и начинают чистку. Еще одно распространенное занятие — "тереться". Черепахи трутся о камни, песок и друг о друга, чтобы оставаться чистыми.

Не менее любопытным оказалось то, что на станциях очистки ученые заметили три вида рыб которые ранее, как считалось, не чистят черепах. Речь идет об:

молодь французского ангела Pomacanthus paru;

молодь королевского ангела Holacanthus ciliaris;

скользкий губан Halichoeres bivittatus.

Наблюдения показывают, что у рыб, похоже, наблюдалось естественное разделение труда, поскольку ангелы в основном чистили голову, панцирь и пластрон, в то время как губаны обгладывали мягкие части животных.

Поддержание чистоты может сохранить здоровье черепах, но есть некоторые опасения, что рыбы, покусывающие их тела, могут увеличить передачу таких заболеваний, как фибропапилломатоз, который является формой герпеса, вызывающего опухоли. Исследователи планируют продолжить исследования, чтобы узнать больше о всех рисках, которые могут нависать над черепахами на станциях очистки.

Ранее Фокус писал о том, что впервые снято на видео, как обнимаются "асоциальные" черепахи.