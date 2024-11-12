Автомийка для черепах. В океані заховані СТО, де тваринам чистять панцири: хто "працює" на них

Дослідники несподівано відкрили три нові види чистильників, які раніше не були помічені за цим дійством.

Океан покриває більшу частину нашої планети і є домівкою для неймовірної кількості життя, але про деякі види, що ховаються в товщі води, нам все ще відомо недостатньо. Нещодавно на станції очищення для черепах у водах біля Віргінських островів вчені виявили три види риб, які раніше не були помічені за чищенням панцирів черепах, пише IFLScience.

Станції очищення черепах — чарівна форма симбіозу, де голодні риби й брудні черепахи отримують вигоду від співпраці. Дослідники зазначають, що ці станції очищення черепах насправді не так вже й просто помітити, якщо не спостерігати за морськими черепахами постійно.

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За словами провідного автора дослідження, Джессіки Майкл з Coral World Ocean And Reef Initiative, скрізь, де можна знайти морських черепах, також можна виявити й станції для очищення їхніх панцирів. По суті, необхідно лише вміти визначати їх. Дослідники зазначають, що морські черепахи, а особливо зелені морські черепахи, дуже старанно підтримують чистоту своїх панцирів, а тому постійно користуються послугами риб.

У новому дослідженні вченим нарешті вдалося зафільмувати одну конкретну станцію очищення, що розташована неподалік від причалу Університету Віргінських островів. Команда спостерігала, як на станцію заглянуло кілька зелених морських черепах Chelonia mydas, які відомі своєю особливою гордістю за свій панцир.

Вчені виявили, що морські черепахи, які прибули на станцію очищення першими, як правило, захищали свій простір, якщо до станції наближалася інша особина. За словами Майкл, водночас новоприбулі тварини могли вкусити, натиснути та спробувати зігнати черепаху, яка прибула на станцію до них.

Цікаво, що станціями очищення насправді користуються не тільки морські черепахи, а й інші тварини, зокрема скати та інші великі риби, які використовують інших голодних риб для очищення свого тіла. Сеанси чищення в середньому тривали близько шести хвилин, але одна черепаха, схоже, ніжилася протягом 69 хвилин.

Учені спостерігали за морськими черепахами на станції з очищення Фото: Jessica Michael/ Paul Jobsis

Як правило, черепахи повільно наближаються до станції та приймають позу, в якій спираються на всі чотири плавники. Це не їхнє звичайне положення під час випасу, коли вони лежать пластроном (животом) на морському дні. Опинившись у такому положенні, риби швидко наближаються і починають чистку. Ще одне поширене заняття — "тертися". Черепахи труться об каміння, пісок і одна об одну, щоб залишатися чистими.

Не менш цікавим виявилося те, що на станціях очищення вчені помітили три види риб, які раніше, як вважалося, не чистять черепах. Йдеться про:

молодь французького ангела Pomacanthus paru;

молодь королівського ангела Holacanthus ciliaris;

слизький губан Halichoeres bivittatus.

Спостереження показують, що у риб, схоже, спостерігався природний поділ праці, оскільки ангели здебільшого чистили голову, панцир і пластрон, тоді як губани обгризали м'які частини тварин.

Підтримка чистоти може зберегти здоров'я черепах, але є певні побоювання, що риби, які покусують їхні тіла, можуть збільшити передачу таких захворювань, як фібропапіломатоз, який є формою герпесу, що викликає пухлини. Дослідники планують продовжити дослідження, щоб дізнатися більше про всі ризики, які можуть нависати над черепахами на станціях очищення.

Раніше Фокус писав про те, що вперше знято на відео, як обіймаються "асоціальні" черепахи.