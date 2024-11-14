Самый сильный оползень Земли: за раз сместил столько грязи, что хватило бы, чтобы покрыть мегаполис

Исследователи отмечают, что это событие не было самым крупным в истории нашей планеты, но стало особенным — весь объем осадка был перенесен за один раз.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета пережила множество опасных и масштабных событий. Одно из них произошло около 60 000 лет назад недалеко от побережья Северо-Западной Африки, когда под толщей воды обрушилась огромная лавина, пишет IFLScience.

Известно, что все началось с 1,5 кубических километров осадков, которые скатились по каньону Агадир — одному из крупнейших в мире. Когда это количество осадка скатилось по 450 километрам подводного каньона, оно выросло в 100 раз — в конечном итоге было смещено невероятные 162 кубических километра материала. Для сравнения, этого хватило бы, чтобы полностью покрыть один крупный мегаполис грязью.

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Событие получило название Bed 5. Впрочем, исследователи отмечают, что в истории подводных оползней, на самом деле, были и более крупные события: например, оползни Storegga сместили общий объем более чем в 20 раз больше, чем событие Bed 5. Но в последнем было нечто удивительное: другие события, как правило, происходили поэтапно, и лишь Bed 5 переместил всю массу за один раз.

По словам исследователя из Национального океанографического центра Великобритании, доктора Джеймса Ханта, событие Bed 5 — подводный оползень, который в основном превратился из большой связной массы в более разбавленный поток осадка. Этот осадок волной прокатился через весь каньон, а затем вниз через подводные бассейны, выходящие из каньона.

Событие проложило путь глубиной в десятки метров и шириной во много километров, вытесняя все больше и больше массы. Экстремальная эрозия, которая привела к невероятному набуханию. По словам Ханта, есть две гипотезы о том, как подобные оползни в конечном итоге отложатся на морском дне. Согласно одной из них, они откладываются турбулентностью жидкости, согласно второй — их перемещение похоже на поток мусора. Однако теперь ученые считают, что есть еще один вариант. Согласно тому, на что указывает Bed 5, потоки также могут переходить из одного состояния в другое.

Исследователи отмечают, что такие события в истории планеты на самом деле происходят нечасто: приблизительно раз в 50 000 лет. Они не происходят поневоле: они требуют накопления осадка, и исследователи полагают, что это происходит в периоды между ледниковым периодом и таянием планеты.

По мнению доктора Ханта, последствиями такого оползня, вероятнее всего, станут цунами, но исследователи не уверены в его масштабах. Решающее значение для моделирования масштабов цунами имеет скорость оползня, а также объем перемещающейся воды. Что-то, падающее в воду, например, оползень с вулканического острова в океан, может иметь более серьезные последствия, чем более крупный подводный оползень, который уже находится под волнами.

Исследователи также отмечают, что нам еще многое неизвестно об этих катастрофических событиях, происходящих под толщей воды. Однако ученые надеются, что в скором времени нам будет известно немного больше.

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