Найсильніший зсув ґрунту Землі: за раз змістив стільки бруду, що вистачило б, щоб покрити мегаполіс

Дослідники зазначають, що ця подія не була найбільшою в історії нашої планети, але стала особливою — весь об'єм осаду було перенесено за один раз.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета пережила безліч небезпечних і масштабних подій. Одна з них сталася близько 60 000 років тому недалеко від узбережжя Північно-Західної Африки, коли під товщею води обрушилася величезна лавина, пише IFLScience.

Відомо, що все почалося з 1,5 кубічного кілометра опадів, що скотилися по каньйону Агадір — одному з найбільших у світі. Коли ця кількість осаду скотилася 450 кілометрами підводного каньйону, вона зросла в 100 разів — зрештою було зміщено неймовірні 162 кубічних кілометри матеріалу. Для порівняння, цього вистачило б, щоб повністю покрити один мегаполіс брудом.

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Подія отримала назву Bed 5. Утім, дослідники зазначають, що в історії підводних зсувів насправді були й більші події: наприклад, зсуви Storegga змістили загальний об'єм більш ніж у 20 разів більший, ніж подія Bed 5. Але в останньому було щось дивовижне: інші події, як правило, відбувалися поетапно, і лише Bed 5 перемістив усю масу за один раз.

За словами дослідника з Національного океанографічного центру Великої Британії, доктора Джеймса Ханта, подія Bed 5 — підводний зсув ґрунту, який здебільшого перетворився з великої зв'язкової маси на розбавленіший потік осаду. Цей осад хвилею прокотився через увесь каньйон, а потім вниз через підводні басейни, що виходять із каньйону.

Подія проклала шлях глибиною в десятки метрів і завширшки в багато кілометрів, витісняючи все більше і більше маси. Екстремальна ерозія, яка призвела до неймовірного набухання. За словами Ханта, є дві гіпотези про те, як подібні зсуви в кінцевому підсумку відкладуться на морському дні. Згідно з однією з них, вони відкладаються турбулентністю рідини, згідно з другою — їх переміщення схоже на потік сміття. Однак тепер учені вважають, що є ще один варіант. Згідно з тим, на що вказує Bed 5, потоки також можуть переходити з одного стану в інший.

Дослідники зазначають, що такі події в історії планети насправді відбуваються нечасто: приблизно раз на 50 000 років. Вони не відбуваються мимоволі: вони вимагають накопичення осаду, і дослідники вважають, що це відбувається в періоди між льодовиковим періодом і таненням планети.

На думку доктора Ханта, наслідками такого зсуву, найімовірніше, стануть цунамі, але дослідники не впевнені в його масштабах. Вирішальне значення для моделювання масштабів цунамі має швидкість зсуву ґрунту, а також об'єм води, що переміщується. Щось, що падає у воду, наприклад, зсув ґрунту з вулканічного острова в океан, може мати більш серйозні наслідки, ніж більший підводний зсув ґрунту, який уже перебуває під хвилями.

Дослідники також зазначають, що нам ще багато чого невідомо про ці катастрофічні події, що відбуваються під товщею води. Однак учені сподіваються, що незабаром нам буде відомо трохи більше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, яка найвища морська хвиля коли-небудь була зареєстрована на Землі.