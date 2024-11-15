Короли вечеринок. Кто из животных на Земле устраивает наибольшие столпотворения

На суше, на море и в воздухе — во всех уголках планеты животные устраивают "грандиозные вечеринки", собирающие невероятное количество жизни.

История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время она успела стать домом для невероятного количества видов. По всему земному шару животные то и дело устраивают сборища, в сравнении с которыми музыкальный концерт на самой большой площадке покажется детской вечеринкой, пишет IFLScience.

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По словам исследователей у животных может быть несколько причин устраивать массовые сборища, а именно:

необходимость бегать;

кормиться;

размножаться.

В действительности подобные сборища могут иметь решающее значение для выживания вида, однако также есть примеры, когда они оказывали разрушительное влияние на людей и окружающую среду. Кто же из всех видов на Земле на самом деле может устроить наибольшее столпотворение?

Исследователи отмечают, что одна из самых масштабных миграций животных по весу проходит ежегодно через Серенгети: в этот момент более 2 миллионов антилоп гну отправляются на поиски зеленой травы во время дождей. Отметим, что это передвижение антилоп гну также известно как "Великая миграция" и является одним из крупнейших событий в дикой природе Африки. По словам ученых, эта миграция имеет решающее значение для животных, если они хотят оставаться сытыми и сохранить своих детенышей, что не так уж просто среди львов и гиен.

Погоня за едой означает, что к ним присоединяются другие травоядные, такие как антилопы и зебры, но по мере того, как они пересекают ландшафт и его воду, в стадо входит все больше хищников, таких как крокодилы. По мере того как времена года идут, меняющиеся условия окружающей среды в конечном итоге возвращают их туда, где началась их миграция, и она продолжается из года в год по часовой стрелке.

Ученые считают, что это событие может быть крупнейшим скоплением животных на планете. Но оно, по мнению ученых, не является самым крупным. Даже среди млекопитающих стадо возглавляют свободнохвостые летучие мыши Tadarida brasiliensis, которые скрываются в пещерах колониями по 15 миллионов.

Что касается птиц, лидерство может отойти скворцам, так как они способны собираться в миллионные стаи, но, ученые отмечают, что антарктические пингвины (Pygoscelis antarctica) на самом деле сбиваются в колонии примерно в 2 миллиона особей.

2 миллиона может показаться большой цифрой, но скопление увеличивается в 10 раз, когда речь идет о буревестниках, путешествующих из Новой Зеландии на Аляску. Но, даже это не самое многочисленное скопление — исследователи отмечают, что голуби собираются в стаи по несколько миллионов. Именно эти птицы считаются самыми многочисленными на планете — около 1,5 миллиарда, что делает их миграцию невероятным зрелищем.

А что в океане? С октября по январь красные крабы (Gecarcoidea natalis) вылезают из своего лесного дома и направляются к океану. До 50 миллионов крабов будут мчаться через остров, которому пришлось построить специальные крабовые магистрали и мосты, чтобы держать их подальше от автомобилей. В то же время сельдь может скапливаться в колонии численностью до 4 миллиардов особей.

Криль может быть крошечным, но его существует так много, что он может прокормить некоторых из самых крупных животных на планете Фото: Andrea Izzotti

Еще одним океаническим претендентом является криль: организмы часто образуют огромные стаи или косяки в Южном океане — их скопления могут простираться на 20 километров и содержат более миллиона тонн криля.

Если говорить о насекомых, главными претендентами являются муравьи. Эти маленькие эусоциальные насекомые живут огромными колониями по всей планете, но есть один вид, который, похоже, забирает корону, аргентинский муравей Linepithema humile. Исследования показывают, что самая большая известная "суперколония" этих муравьев настолько велика, что охватывает сразу три страны: Италию, Францию и Испанию.

Ранее Фокус писал о крупнейшем побоище на Земле: встреча двух видов закончилась смертью 10 млн всего за несколько часов.