Королі вечірок. Хто з тварин на Землі влаштовує найбільші стовпотворіння

На суші, на морі та в повітрі — у всіх куточках планети тварини влаштовують "грандіозні вечірки", що збирають неймовірну кількість життя.

Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час вона встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів. По всій земній кулі тварини раз у раз влаштовують збіговиська, порівняно з якими музичний концерт на найбільшому майданчику здасться дитячою вечіркою, пише IFLScience.

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За словами дослідників, у тварин може бути кілька причин влаштовувати масові збіговиська, а саме:

необхідність бігати;

годуватися;

розмножуватися.

Насправді подібні збіговиська можуть мати вирішальне значення для виживання виду, проте також є приклади, коли вони чинили руйнівний вплив на людей і навколишнє середовище. Хто ж з усіх видів на Землі насправді може влаштувати найбільше стовпотворіння?

Дослідники зазначають, що одна з наймасштабніших міграцій тварин за вагою проходить щороку через Серенгеті: у цей момент понад 2 мільйони антилоп гну вирушають на пошуки зеленої трави під час дощів. Зазначимо, що це пересування антилоп гну також відоме як "Велика міграція" і є однією з найбільших подій у дикій природі Африки. За словами вчених, ця міграція має вирішальне значення для тварин, якщо вони хочуть залишатися ситими й зберегти своїх дитинчат, що не так вже й просто серед левів і гієн.

Гонитва за їжею означає, що до них приєднуються інші травоїдні, такі як антилопи та зебри, але в міру того, як вони перетинають ландшафт і його воду, в стадо входить все більше хижаків, таких як крокодили. У міру того як пори року йдуть, мінливі умови довкілля в кінцевому підсумку повертають їх туди, де почалася їхня міграція, і вона триває з року в рік за годинниковою стрілкою.

Вчені вважають, що ця подія може бути найбільшим скупченням тварин на планеті. Але воно, на думку вчених, не є найбільшим. Навіть серед ссавців стадо очолюють вільнохвості кажани Tadarida brasiliensis, які ховаються в печерах колоніями по 15 мільйонів.

Що стосується птахів, лідерство може відійти шпакам, оскільки вони здатні збиратися в мільйонні зграї, але вчені зазначають, що антарктичні пінгвіни (Pygoscelis antarctica) насправді збиваються в колонії приблизно у 2 мільйони особин.

2 мільйони може здатися великою цифрою, але скупчення збільшується в 10 разів, коли йдеться про буревісників, які подорожують з Нової Зеландії на Аляску. Але, навіть це не найчисельніше скупчення — дослідники відзначають, що голуби збираються в зграї по кілька мільйонів. Саме ці птахи вважаються найчисленнішими на планеті — близько 1,5 мільярда, що робить їхню міграцію неймовірним видовищем.

А що в океані? З жовтня до січня червоні краби (Gecarcoidea natalis) вилазять зі своєї лісової домівки й прямують до океану. До 50 мільйонів крабів мчатимуть через острів, якому довелося побудувати спеціальні крабові магістралі та мости, щоб тримати їх якомога далі від автомобілів. Водночас оселедець може скупчуватися в колонії чисельністю до 4 мільярдів особин.

Криль може бути крихітним, але його існує так багато, що він може прогодувати деяких із найбільших тварин на планеті Фото: Andrea Izzotti

Ще одним океанічним претендентом є криль: організми часто утворюють величезні зграї або косяки в Південному океані — їхні скупчення можуть простягатися на 20 кілометрів і містять більше мільйона тонн криля.

Якщо говорити про комах, головними претендентами є мурахи. Ці маленькі евсоціальні комахи живуть величезними колоніями по всій планеті, але є один вид, який, схоже, забирає корону, — аргентинська мураха Linepithema humile. Дослідження показують, що найбільша відома "суперколонія" цих мурах настільки велика, що охоплює одразу три країни: Італію, Францію та Іспанію.

Раніше Фокус писав про найбільше побоїще на Землі: зустріч двох видів закінчилася смертю 10 млн всього за кілька годин.