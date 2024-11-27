Королевство в небе. На Земле есть всего одна страна, расположенная выше 1400 м над уровнем моря

Исследователи отмечают, что уникальная география этой страны на самом деле является результатом чрезвычайно сложной истории региона.

Возраст нашей планеты более 4,5 миллиарда лет и за это время она успела несколько раз кардинально изменить внешний вид. Более того, внутренние процессы Земли и движение ее тектонических плит происходят чрезвычайно медленно, но, по сути, никогда не прекращаются, что делает планету невероятно динамической, пишет IFLScience.

Ученые столетиями изучают геологию Земли, чтобы узнать больше о том, как планета выглядит сегодня и почему это именно так, и каждый раз нам удается узнать что-то новое. Например, любопытный факт заключается в том, что на Земле есть всего одна страна, территория которой полностью расположена выше 14000 метров над уровнем моря.

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Речь идет о Лесото, месте, также известном как "Королевство в небе". Вся территория Лесото фактически находится выше самых высоких гор во многих странах мира, в том числе Великобритании, Ирландии, Нидерландов, Дании, Эстонии, Бангладеш и других.

Известно, что уникальная география государства является результатом сложной истории региона, так как Лесото является анклавом Южной Африки — полностью окружено территорией другой страны и, по понятным причинам, не имеет выхода к морю.

Исследователи полагают, что история уникального государства связана с началом ХІХ века, когда народ зулусов под предводительством своего лидера Шаки Зулу создал постоянную армию и начал кампанию военной экспансии. Период конфликта стал известен как Мфекане, или "сокрушительный", характеризовавшийся огромным кровопролитием и перемещением людей.

Среди тех, кому удалось бежать от насилия, был клан во главе с королем Мошвешве I, который искал убежища в горах. Здесь он и возвел свое королевство, которое было значительно проще защитить от захватчиков из-за его расположения.

Лесото со всех сторон окружена другим государством Фото: Google

Отметим, что ранее "Королевство в небе" было известно как Басутоленд, а затем стало Лесото — коренным государством под британским колониальным правлением по договору, подписанному с Мошвешве в 1843 году. Независимость страна обрела лишь в 1966 году как Королевство Лесото, с королем Мошвешве II в качестве ее суверенного правителя.

Ученые отмечают, что существует и несколько других стран, не имеющих выхода к морю и известных своими ландшафтами: например Бутан и Непал в Гималаях. Впрочем, ученые отмечают, что самые низкие точки этих государств все же находятся ниже 1000 метров.

Известно, что самая точка Непала — гора Эверест высотой 8 848 метров, которая считается самой высокой горой Земли. В то же время самая низкая точка страны находится на высоте всего 60 метров над уровнем моря.

Таким образом, Лесото, возможно, не претендует на звание самой горной страны на планете, но она выделяется своей замечательной горной местностью, которая никогда не опускается высоты 1400 метров над уровнем моря.

Ранее Фокус писал о том, что на пике самой высокой горы Земли лежит то, что сотни миллионов лет скрывалось в океане: о чем речь.