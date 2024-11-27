Королівство в небі. На Землі є всього одна країна, розташована вище 1400 м над рівнем моря

Дослідники зазначають, що унікальна географія цієї країни насправді є результатом надзвичайно складної історії регіону.

Вік нашої планети — понад 4,5 мільярда років і за цей час вона встигла кілька разів кардинально змінити зовнішній вигляд. Ба більше, внутрішні процеси Землі та рух її тектонічних плит відбуваються надзвичайно повільно, але, по суті, ніколи не припиняються, що робить планету неймовірно динамічною, пише IFLScience.

Учені століттями вивчають геологію Землі, щоб дізнатися більше про те, який вигляд планета має сьогодні й чому це саме так, і щоразу нам вдається дізнатися щось нове. Наприклад, цікавий факт полягає в тому, що на Землі є всього одна країна, територія якої повністю розташована вище 14000 метрів над рівнем моря.

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Йдеться про Лесото, місце, відоме водночас як "Королівство в небі". Уся територія Лесото фактично розташовується вище від найвищих гір у багатьох країнах світу, зокрема Великій Британії, Ірландії, Нідерландів, Данії, Естонії, Бангладеш та інших.

Відомо, що унікальна географія держави — результатом складної історії регіону, адже Лесото є анклавом Південної Африки — повністю оточене територією іншої країни й, зі зрозумілих причин, не має виходу до моря.

Дослідники вважають, що історія унікальної держави пов'язана з початком ХІХ століття, коли народ зулусів під проводом свого лідера Шакі Зулу створив постійну армію і почав кампанію військової експансії. Період конфлікту став відомий як Мфекане, або "нищівний", що характеризувався величезним кровопролиттям і переміщенням людей.

Серед тих, кому вдалося втекти від насильства, був клан на чолі з королем Мошвешве I, який шукав притулку в горах. Тут він і звів своє королівство, яке було значно простіше захистити від загарбників завдяки його розташуванню.

Лесото з усіх боків оточена іншою державою Фото: Google

Зазначимо, що раніше "Королівство в небі" було відоме як Басутоленд, а потім стало Лесото — корінною державою під британським колоніальним правлінням за договором, підписаним із Мошвешве 1843 року. Незалежність країна здобула лише 1966 року як Королівство Лесото, з королем Мошвешве II як її суверенним правителем.

Науковці наголошують, що є кілька інших країн, які не мають виходу до моря та відомі своїми ландшафтами: наприклад Бутан і Непал у Гімалаях. Утім, науковці зазначають, що найнижчі точки цих держав все ж таки містяться нижче від 1000 метрів.

Відомо, що найвища точка Непалу — гора Еверест заввишки 8 848 метрів, яка вважається найвищою горою Землі. Водночас найнижча точка країни розташована на висоті всього 60 метрів над рівнем моря.

Отже, Лесото, можливо, не претендує на звання найгірськішої країни на планеті, але вона вирізняється своєю чудовою гірською місцевістю, яка ніколи не опускається висоти 1400 метрів над рівнем моря.

Раніше Фокус писав про те, що на піку найвищої гори Землі лежить те, що сотні мільйонів років ховалося в океані: про що йдеться.