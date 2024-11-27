И вашим, и нашим. Самый особенный тарантул на Земле родился в Уругвае и весьма удивил ученых

Ранее ученые считали, редкая аномалия едва ли может встречаться у пауков, однако эта особь доказала — в дикой природе возможно все.

Команда из лаборатории Университета Республики в Уругвае наблюдала за стаей оранжевых павианов-птицеедов (Pterinochilus murinus), которые только что претерпели линьку во взрослую особь, когда их внимание привлек очень особенный экземпляр, пишет IFLScience.

Ученые заметили, что один из тарантулов был очень странным и имел интересный внешний вид, когда покинул свой прошлый экзоскелет: его правая сторона была более волосатой и имела более толстые конечности, тогда как левая — более голой и худой. Команда подробнее изучила особь и обнаружила, что на самом деле правая сторона особи женской, а левая — мужской.

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В природе такая аномалия известна как гинандроморфизм — генетическое состояние, при котором организм рождается как с мужскими, так и с женскими признаками. Отметим, что ранее аномалия была описана у множества различных видов животных, от палочников до пчел и множества птиц, однако ученые полагали, что среди тарантулов оно встречается чрезвычайно редко.

По сути, это генетическое состояние не свойственно тарантулом, а потому особь, обнаруженная в 2014 году стала первым задокументированным случаем, наблюдаемым у тарантула Mygalomorphae. Изначально казалось, что генетическое состояние не влияет на здоровье и жизнь тарантула, но позже оказалось, что это вовсе не так.

По словам автора исследования и энтомолога Фернандо Перес-Майлза, гинандроморфный тарантул ходил и питался нормально, по крайней мере, ученые не заметили каких-то отклонений. Но по мере того, как тарантул старел, ученые начали замечать некоторые проблемы.

Известно, что самцы тарантулов не продолжают линять после полового созревания, когда у них появляются половые органы — пальпальные луковицы. Ученые отмечают, что это обусловлено морфологическим сужением, поскольку форма пальпальной луковицы затрудняет линьку этих органов. В то же время самки тарантулов не перестают линять даже после достижения зрелости.

Увы, ученые заметили, что гинандроморфный тарантул пережил линьку после зрелости, в результате чего его половой орган претерпел деформацию. Исследователи также заметили, что уникальная особь была более подвержена агрессии со стороны сородичей.

В ходе нескольких экспериментов ученые столкнули особь с самками, увы, ни в одном из четырех случаев тарантул не стал ухаживать, а самки не проявляли никакой сексуальной активности. Более того, в одном из экспериментов самка напала на гинандроморфа и повредила ему одну из ног.

И все же, несмотря на все эти трудности, уникальной особи все же удалось выжить и дожить до относительно нормального возраста. Не совсем ясно, что вызывает гинандроморфизм у любого вида, хотя известно, что он возникает из-за аномального деления клеток и сегрегации половых хромосом на раннем этапе развития.

У пауков значительно более сложные системы половых хромосом с различным составом половых хромосом у разных видов. Поэтому ученые ранее полагали, что такие аномалии крайне редки среди тарантулов, однако это оказалось не совсем так.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новый вид тарантула с волосками из "золота".