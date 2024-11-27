І вашим, і нашим. Найособливіший тарантул на Землі народився в Уругваї й вельми здивував учених

Раніше вчені вважали, що рідкісна аномалія навряд чи може зустрічатися у павуків, проте ця особина довела — у дикій природі можливо все.

Команда з лабораторії Університету Республіки в Уругваї спостерігала за зграєю помаранчевих павіанів-птахоїдів (Pterinochilus murinus), які тільки-но пройшли линяння в дорослу особину, коли їхню увагу привернув дуже особливий екземпляр, пише IFLScience.

Науковці помітили, що один із тарантулів був дуже дивним та мав цікавий зовнішній вигляд, коли залишив свій минулий екзоскелет: його правий бік був більш волохатим та мав товстіші кінцівки, тоді як лівий — голіший та худіший. Команда детальніше вивчила особину і виявила, що насправді правий бік особини жіночий, а лівий — чоловічий.

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У природі така аномалія відома як гінандроморфізм — генетичний стан, за якого організм народжується як із чоловічими, так і з жіночими ознаками. Зазначимо, що раніше аномалію було описано в безлічі різних видів тварин, від паличників до бджіл і безлічі птахів, проте вчені вважали, що серед тарантулів вона зустрічається надзвичайно рідко.

По суті, цей генетичний стан не притаманний тарантулам, а тому особина, виявлена 2014 року, стала першим задокументованим випадком, який спостерігається у тарантула Mygalomorphae. Спочатку здавалося, що генетичний стан не впливає на здоров'я і життя тарантула, але пізніше виявилося, що це зовсім не так.

За словами автора дослідження та ентомолога Фернандо Перес-Майлза, гінандроморфний тарантул ходив і харчувався нормально, принаймні вчені не помітили якихось відхилень. Але в міру того, як тарантул старів, учені почали помічати деякі проблеми.

Відомо, що самці тарантулів не продовжують линяти після статевого дозрівання, коли в них з'являються статеві органи — пальпальні цибулини. Науковці зазначають, що це зумовлено морфологічним звуженням, оскільки форма пальпальної цибулини ускладнює линяння цих органів. Водночас самки тарантулів не перестають линяти навіть після досягнення зрілості.

На жаль, вчені помітили, що гінандроморфний тарантул пережив линяння після зрілості, внаслідок чого його статевий орган зазнав деформації. Дослідники також помітили, що унікальна особина була більш схильна до агресії з боку родичів.

Під час кількох експериментів вчені зіштовхнули особину з самками, на жаль, у жодному з чотирьох випадків тарантул не став залицятися, а самки не проявляли жодної сексуальної активності. Ба більше, в одному з експериментів самка напала на гінандроморфа і пошкодила йому одну з ніг.

І все ж, попри всі ці труднощі, унікальній особині все ж вдалося вижити та дожити до відносно нормального віку. Не зовсім зрозуміло, що викликає гінандроморфізм у будь-якого виду, хоча відомо, що він виникає через аномальний поділ клітин і сегрегацію статевих хромосом на ранньому етапі розвитку.

У павуків значно складніші системи статевих хромосом з різним складом статевих хромосом у різних видів. Тому вчені раніше вважали, що такі аномалії вкрай рідкісні серед тарантулів, однак це виявилося не зовсім так.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили новий вид тарантула з волосками із "золота".